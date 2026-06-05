中信學院全面撤訴 高教工會：寫下勞權里程碑

高教工會今天召開記者會指出，中信金融管理學院已「全面撤回」對工會的民事、刑事「恢復名譽」訴訟，以及針對勞動部的行政訴訟，寫下高教勞權的一個重要里程碑。

根據高等教育產業工會提供的資訊，中信金融管理學院於民國113年6月，不滿工會聲明中提及中信集團逼退興國管理學院教師，向法院提起「恢復名譽」訴訟，刑事訴訟法院第一時間裁定不受理；民事訴訟則於114年12月，由台南地方法院判決中信學院敗訴，並駁回對工會的求償。

高教工會今年1月曾到位於台北市的中國信託金融園區抗議，要求中信集團道歉、民事訴訟不再上訴，一度與警方對峙。

另外，工會不滿中信學院以訴訟打壓，向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，成功促成勞動部裁決委員會認定構成「工會法」第35條第1項第5款「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」。中信學院後續向行政院提起行政訴訟，期盼推翻勞動裁決結果。

高教工會辦公室主任陳志軒表示，中信學院已全面撤回上訴訴訟，這場法律戰雖已落下帷幕，但台灣高等教育公共化的保衛戰卻從未停止。

高教工會仍呼籲中信集團向當年遭逼退的師生公開道歉；並希望教育部停止將中信學院當作「私校轉型成功」的樣板，檢討高教私有化的亂象；勞動部應立即依工會法第45條開罰，維護不當勞動行為裁決的公信力。