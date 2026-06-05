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世界環境日 國環院祭萬元補助挺弱勢考環教證照

中央社／ 台北5日電

今天是聯合國「世界環境日」，也是台灣「環境教育法」 實施15週年。國家環境研究院針對中低收入戶及身心障礙者推出環境教育人員認證加碼補助方案，最高新台幣1.5萬元。

國衛院發布新聞稿，凡報名參加認證環境教育機構開設的「訓練班」，每人最高可獲得1.5萬元學費補助；參加「研習班」者，最高也可獲4500元補助，鼓勵多元族群投入綠色產業。詳細環境教育機構訓練課程及最新開班資訊，可至官方網站（https://reurl.cc/X2NRn3）查詢及報名。

國環院院長張順欽說，台灣環境教育人員認證共有學歷、訓練、經歷、專長、考試與薦舉等6大管道。其中，以「學歷」與「訓練」最普及；而對環教領域有特殊卓越貢獻者，則可透過「薦舉」方式獲得國家級認證。

根據國衛院規定，經「學歷」管道者應修滿環境相關領域24個學分，其中需包含環境教育、環境倫理、環境教育教材教法等3個核心科目共6學分。如果總學分夠，但缺少這3科，可以透過參加環教機構辦理的30小時核心科目研習來補足。

國衛院統計，至5月底，全台累計已有1.2萬人取得環境教育人員認證，其中透過「學歷」管道取得者共5593人（約占47%）。

若經「訓練」管道者，國衛院規定應參加核發機關或認證環教機構辦理的訓練課程，時數需達100小時以上，且評量及格。國衛院統計，目前透過「訓練」管道取得者共2020人（約占17%）。

張順欽說，通過認證的專業人力在全台各地的環境教育機構與設施場所深耕，於第一線肩負課程規劃、行政推廣及現場解說展演等重任，是台灣邁向綠色轉型過程中不可或缺的核心戰力。

聯合國 國衛院

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