等了9年！全台首座國家級原博館動土 力拚2027年完工試營運

國立原住民族博物館文化地景及願景館今動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

這座國家級博物館的籌建過程相當漫長，從選址、籌備到動工已過了9年，但若追溯倡議、醞釀到誕生超過24年。

占地約14.23公頃的原博館園區，2017年預定落腳澄清湖青年活動中心舊址，歷經跨部會協調與整體規畫，完成可行性評估、綜合規劃、都市計畫及環境影響評估等耗時7年，行政院2024年核定總經費58億元推動興建計畫，中間再經2年行政程序，於去年成立籌備處並揭牌營運。

今上午舉行願景館動土典禮，靈媒、祭司依循原住民族傳統祭儀祈福，並施放古禮炮。曾智勇致詞表示，設立原博館的目的就是要講原住民的故事，站在原住民立場詮釋歷史跟文化，不只是展示、典藏及文化傳承的場域，更是台灣與南島語系民族的交流中心。

曾智勇指出，台灣是南島語系文化起源地，未來將透過跨國合作與學術研究，深化全球南島原住民族群之間的連結，原博館不僅是一項重要文化建設，更肩負文化傳承、教育推廣及公共交流的重要使命。

他也感謝高雄市政府團隊全力協助推動，以及自來水公司讓土地取得更順利，工程團隊將全力以赴，努力趕上進度，也盼工程順利、如期完成。

原博館籌備處主任謝美蘭指出，願景館主體建築約500坪，將結合文化敘事、科技互動及沉浸式展示等元素，打造兼具知識性與體驗感的展示空間，透過多元感官與互動式展覽設計，讓民眾不只是觀看展品，更能走進原住民族文化脈絡，感受人與土地、自然及歷史之間深刻而緊密的連結。

她強調，園區整體工程預計最快2032年完成，透過蒐藏、研究、展示與教育推廣，從原住民族視角重新詮釋歷史、文化與當代生活，讓更多人理解台灣原住民族豐富且多元文化內涵，深化社會對原住民族文化的認識與尊重。

國立原住民族博物館文化地景及願景館今動土，依循原住民傳統傳統記者郭韋綺／攝影

原博館籌備處主任謝美蘭。記者郭韋綺／攝影

國立原住民族博物館文化地景及願景館今天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館。記者郭韋綺／攝影

籌備7年的國立原住民族博物館文化地景及願景館今天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館。記者郭韋綺／攝影

原住民委員會主委曾智勇。記者郭韋綺／攝影

國立原住民族博物館文化地景及願景館今天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館。記者郭韋綺／攝影

願景館今天動土，由靈媒、祭司依循原住民族傳統祭儀祈福，並施放古禮炮。記者郭韋綺／攝影