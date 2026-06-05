穀保明年轉型…棒球隊動向備受關注 蔡明堂強調：不解散、續留三重

針對青棒名校新北市私立穀保家商有意自明年轉型停招職業科，引發各界對棒球隊去留高度關注，據了解長年資助球隊訓練的前市議員蔡明堂曾強調絕不會解散球隊，希望繼續留在三重地區，但是否轉往其他學校繼續發展尚不確定。

穀保家商自84年度於觀光科設立體育班，由蔡明堂擔任總教練創辦棒球隊資助訓練，一手催生造就成為台灣青棒強權，培育無數職棒球星，記者上午嘗試聯繫蔡明堂但電話未接通。

據長期協助他訓練球隊的成員透露，蔡明堂對於穀保家商受少子化衝擊導致招生人數驟減感到無奈但也只能接受趨勢，校方有意朝精緻高國中小學轉型計畫討論已有一段時間，包括新北市政府教育局、城鄉局等相關單位也和校方研議過幾次，目前尚無定論但未影響棒球隊運作。

他說棒球隊今年的新生招收作業已經完成，從挑選手到4、5月間召集測試球技能力均如期辦理，只是日期未到尚未入學，部分新生國中畢業便可住進宿舍加入訓練，包括2、3年級學生選手的訓練也都正常未中斷，如果未來要轉往其他學校發展，需要時間作業必須無縫接軌才重要。

他還說蔡明堂曾透露如果穀保家商轉型後不再發展棒球，球隊也絕對不會解散，他會持續資助訓練，但可能把球隊和學生的學籍移轉到其他學校，目標是留在三重地區繼續深根發展。

新北市政府教育局則表示，穀保家商115學年度仍持續招生，現階段校務及招生作業均正常推動，學生受教權益亦不受影響。教育局尚未接到校方正式提出停招、停辦或轉型改辦等相關計畫。

強調未來如有校務轉型或辦學方向調整規畫，均必須依相關法規辦理，教育局將依法審慎審查，以維護學生、家長及教職員權益為優先。同時也將持續透過私校永續發展輔導機制，協助學校穩健發展。

新北市私立穀保家商是國內青棒名校，培育出許多職棒好手，校內設有傑出校友紀念牆表彰成就。記者林昭彰／翻攝