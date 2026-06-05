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新竹世界高中傳由康橋接手 教育部：尚未接獲申請
新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，傳出董事會已與新竹康橋雙語學校洽談合作，由康橋接手校地，未來作為國高中教育場域使用。教育部表示，已同意該校停招新生，至於是否由他校接手，教育部說，尚未接獲該校法人提出將停辦學校，或與其他法人、學校進行合併申請，將持續關注。
教育部表示，該校已報經教育部同意自114學年度起停招新生，114學年度之高二學生已全數轉學至他校，高三學生則已於原校畢業，目前該校已無學生，故已無學生就學權益問題。
教職員工作權部分，教育部表示，該校於申請停招時已有規畫，將尊重現有教職員之意願，協助輔導其轉銜安置。
至於傳出將由康橋國際學校接手校地，教育部表示，目前尚未接獲該校所屬法人提出申請將停辦學校，或與其他法人、學校進行合併。教育部將持續關注，督導該校及其法人確依私立學校法及其相關規定辦理。
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