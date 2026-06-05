開放全台教師報名 新北AI教育豐年季選在八里FUN輕鬆

倍受全國教育工作者期待的年度教師專業共學盛會「新北AI教育豐年季」，今年以「八里聽濤 FUN 輕鬆」為主題，8月11日至12日在八里區登場，今年活動延續「遊中學、享學習、秀專業」精神，結合八里山海景觀、人文地景與生成式AI應用，帶領教師走出教室，透過走讀、觀察與實作，感受科技與地方學習交會的新火花。並於6月8日上午8時起開放線上報名。

教育局長張明文表示，新北教育豐年季自2019年推動以來，已成教師跨域交流與專業成長的重要平台。今年走進八里，更強調「教育與地方共創」，課程結合生成式AI、GIS地圖與在地走讀，引導教師從自然生態、文化歷史、藝術創作及永續議題出發，將科技工具轉化為課堂中的提問、創作與探究能力，發展兼具人文關懷與數位素養的教學模式。

今年規劃六大名師社群，展現AI融入教學的多元可能。由大豐國小許凱琳老師領軍的「自然創藝組」，將帶領教師以手機顯微鏡觀察八里生態，並運用生成式AI創作明信片與專屬樂曲，讓自然觀察延伸為跨域創作成果；永和國中蔡鈺伶老師帶領的「AI文藝組」，則以「懂AI的文化擺渡人」為核心，結合八里人文地景、詩文書寫與數位工具，為傳統文藝注入新世代創意。

此外，課程活動也橫跨健康、生態、永續與藝術等主題，包含金山高中陳玉桂校長帶隊走訪八里私房景點的「健康樂活組」、八里國中王俊凱老師引導探索挖子尾濕地的「生態巡禮組」、光華國小黃炯彬老師推動環境教育的「創域永續組」，以及中正國中江逸傑老師帶領走進十三行博物館、體驗金工創作的「『金』鬆創藝組」。透過不同社群設計，讓教師在八里聽海、走讀、實作與共學中，重新看見課程與地方連結的力量。

教育局提醒，今年「新北AI教育豐年季」活動將於6月8日上午8時起開放線上報名，名額有限，額滿為止。歡迎全國教育夥伴至活動專屬網站「2026新北教育豐年季—八里聽濤FUN輕鬆」https://sites.google.com/apps.ntpc.edu.tw/2026-education查詢及報名。

「新北AI教育豐年季」今年以「八里聽濤 FUN 輕鬆」為主題，8月11日至12日在八里區登場。記者林媛玲／攝影