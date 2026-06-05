快訊

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部推獨立藝術空間檔案計畫 攜手AAA跨校扎根

中央社／ 台北5日電

文化部攜手亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive，AAA）、台灣當代文化實驗場（C-LAB）合作推動「台灣獨立藝術空間檔案計畫」，今年特別走入不同校園扎根，讓更多藝術檔案被看見。

根據文化部今天發布新聞稿，這項源自2022年的計畫，系統性整理與保存台灣當代藝術發展的重要文獻，今年5月起開始走入輔大台大、台師大及北藝大等校推動檔案教育與推廣。

如5月在輔大博物館學研究所的「歐亞當代策展研究」課程，通識課程「經營博物館典藏與展覽實務」；台大圖書資訊學系「檔案學導論」課程，均有相關推廣；5月28日台師大美術系碩博班師生參訪計畫辦公室。

此外，AAA與北藝大美術學院碩博士課程深化合作成果，將於6月6日至14日在台灣當代文化實驗場展出。展覽主題「重演，與那些未完成的指令」，靈感源自於面對過往的藝術作品時，時空現實的距離常讓人產生如同「系統不相容」般的隔閡。

文化部表示，推動「台灣獨立藝術空間檔案計畫」目的為讓大眾了解，藝術檔案不僅是保存歷史的重要媒介，更是重新理解與詮釋台灣當代藝術發展的核心資源。

透過與學校課程合作，期望讓更多青年學子認識檔案工作的價值，並藉由研究、展示與實踐的緊密結合，持續開展台灣藝術史新的觀看方式與公共討論。

文化部 輔大 台大

延伸閱讀

台南藍晒圖文創園區展出倒數1個月 百位日本創作者齊聚

台南應用科大舞蹈系赴瑞典國際藝術 交流展現跨國創作能量

台11線拓寬出土文物 花蓮港口部落6月6日展出

阿里山茶人洪崇倫榮登國際茶論壇　展演茶席訴說台灣高山茶文化

相關新聞

穀保明年轉型…棒球隊動向備受關注 蔡明堂強調：不解散、續留三重

針對青棒名校新北市私立穀保家商有意自明年轉型停招職業科，引發各界對棒球隊去留高度關注，據了解長年資助球隊訓練的前市議員蔡明堂曾強調絕不會解散球隊，希望繼續留在三重地區，但是否轉往其他學校繼續發展尚不確定。

新竹世界高中傳由康橋接手 教育部：尚未接獲申請

新竹市創校55年的世界高中去年宣布停招後，傳出董事會已與新竹康橋雙語學校洽談合作，由康橋接手校地，未來作為國高中教育場域使用。教育部表示，已同意該校停招新生，至於是否由他校接手，教育部說，尚未接獲該校法人提出將停辦學校，或與其他法人、學校進行合併申請，將持續關注。

等了9年！全台首座國家級原博館動土 力拚2027年完工試營運

籌備7年的國立原住民族博物館文化地景及願景館今天動土，是全台首座、也是規模最大的國家級原博館，原民會主委曾智勇說，將力拚明年試營運，不僅保存與傳承原民文化，更將成為台灣與南島語系島嶼國家的重要交流平台。

開放全台教師報名 新北AI教育豐年季選在八里FUN輕鬆

倍受全國教育工作者期待的年度教師專業共學盛會「新北AI教育豐年季」，今年以「八里聽濤 FUN 輕鬆」為主題，8月11日至12日在八里區登場，今年活動延續「遊中學、享學習、秀專業」精神，結合八里山海景觀、人文地景與生成式AI應用，帶領教師走出教室，透過走讀、觀察與實作，感受科技與地方學習交會的新火花。並於6月8日上午8時起開放線上報名。

「拒收特教生、巨嬰家長風評變好」發文惹議 補習班主任：非歧視

經營補習班不僅要考量營業收入，還要時刻維持班級的秩序，以免同學發生衝突。一名補習班主任發文，稱他自從下定決心拒收特教學生、巨嬰與巨嬰家長、袖手旁觀的家長後，果然風評變得更好且師資更穩定了。此做法引起網友們熱議，有網友認為篩選學生家長並無不妥，能夠帶給其他學生更好的環境；但也有網友覺得應該給特教生學習的機會。

一塊雞塊讓家長炸鍋 日本免費營養午餐竟比監獄寒酸

今年4月，日本「給食無償化」（免費營養午餐）上路，結果主菜居然只剩「一個雞塊」，還有網友拿監獄餐點對比，物價狂飆讓日本引以為傲的「食育」瀕臨崩解，台灣今年9月也即將全面跟進免費營養午餐，如果預算跟不上物價，午餐品質是否會大打折扣？這項攸關孩子們健康與未來的政策，究竟是德政福利，還是一場災難？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。