文化部推獨立藝術空間檔案計畫 攜手AAA跨校扎根

文化部攜手亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive，AAA）、台灣當代文化實驗場（C-LAB）合作推動「台灣獨立藝術空間檔案計畫」，今年特別走入不同校園扎根，讓更多藝術檔案被看見。

根據文化部今天發布新聞稿，這項源自2022年的計畫，系統性整理與保存台灣當代藝術發展的重要文獻，今年5月起開始走入輔大、台大、台師大及北藝大等校推動檔案教育與推廣。

如5月在輔大博物館學研究所的「歐亞當代策展研究」課程，通識課程「經營博物館典藏與展覽實務」；台大圖書資訊學系「檔案學導論」課程，均有相關推廣；5月28日台師大美術系碩博班師生參訪計畫辦公室。

此外，AAA與北藝大美術學院碩博士課程深化合作成果，將於6月6日至14日在台灣當代文化實驗場展出。展覽主題「重演，與那些未完成的指令」，靈感源自於面對過往的藝術作品時，時空現實的距離常讓人產生如同「系統不相容」般的隔閡。

文化部表示，推動「台灣獨立藝術空間檔案計畫」目的為讓大眾了解，藝術檔案不僅是保存歷史的重要媒介，更是重新理解與詮釋台灣當代藝術發展的核心資源。

透過與學校課程合作，期望讓更多青年學子認識檔案工作的價值，並藉由研究、展示與實踐的緊密結合，持續開展台灣藝術史新的觀看方式與公共討論。