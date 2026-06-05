高雄大學、中山高中簽MOU 攜手培育跨域人才

國立高雄大學與高雄市立中山高中昨天簽署備忘錄，雙方將在課程交流、師資共享、專題研究及人才培育等面向深化合作，並聚焦AI、數位科技與淨零碳排等，攜手培育跨領域人才。

高雄市教育局今天新聞稿表示，兩校昨天舉辦合作備忘錄（MOU）簽約儀式，由高雄大學校長陳啓仁與中山高中校長林香吟代表簽署，兩校師長及行政團隊共同見證，象徵高中與大學教育合作邁向新里程碑。

校方表示，未來雙方將推動課程交流、學術講座、大學參訪、科學教育推廣及專題研究等多元合作，並朝向淨零碳排人才培育、AI科技教育、證照課程及專題學習等方向發展，讓學生在高中階段即可接觸大學專業資源與課程內容。

高雄大學校長陳啓仁表示，高雄大學長期重視與城市及地方連結，深耕在地與服務地方是校務發展重要方向。近年除推動大學社會責任（USR）計畫，也積極投入數位教育與人才培育，希望透過與高中端合作，協助學生提早探索未來學習方向。

陳啓仁指出，高中與大學是學生學習歷程的重要銜接階段，雙方在淨零碳排、AI與數位科技等領域具有廣大合作空間，期待透過資源整合與特色互補，建立更完整的學習環境，提供學生更多元且具前瞻性的學習機會。

中山高中校長林香吟表示，中山高中與高雄大學地理位置相近，長期互動密切，雙方不僅是教育夥伴，也是共同深耕地方教育的重要力量。面對少子化與教育環境快速變遷，高中教育更需要結合大學資源，協助學生適性發展及職涯探索。

林香吟說，未來將透過先修課程、學分銜接與跨校學習等模式，加強高中與大學教育鏈結，讓學生在升學前即能接觸專業領域與產業趨勢，提升學習動機與競爭力。