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「拒收特教生、巨嬰家長風評變好」發文惹議 補習班主任：非歧視

聯合新聞網／ 綜合報導
一名補習班主任拒收3類型的學生與家長，引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名補習班主任拒收3類型的學生與家長，引起網友熱議。示意圖／ingimage

經營補習班不僅要考量營業收入，還要時刻維持班級的秩序，以免同學發生衝突。一名補習班主任發文，稱他自從下定決心拒收特教學生、巨嬰與巨嬰家長及袖手旁觀的家長後，果然風評變得更好且師資更穩定了。此做法引起網友們熱議，有網友認為篩選學生家長並無不妥，能夠帶給其他學生更好的環境；但也有網友覺得應該給特教生學習的機會。

一名補習班主任在Threads發文，表示他的補習班自從拒收3種類型的學生、家長後，不僅風評變得更好、師資也更為穩定，每天去上班的腳步都很輕盈，他所列舉的3種類型包括：

一、過動症與特教學生

原PO強調並沒有歧視這些學生，但補習班的老師們都沒有接受過特教訓練，沒辦法給予他們專業的幫助，與其收他們的錢，不如從一開始就拒收。

二、巨嬰與巨嬰家長

原PO形容這種人就像是「移動恆星」一樣，所有師生都要繞著他們轉、配合他們，嚴重影響其他學生上課。

三、袖手旁觀型家長

這些家長很善於跟老師聊天，但如果要請他們幫忙或出意見時，便會袖手旁觀，一副事不關己的模樣。

此文一出，多數網友認可原PO的做法，有開設診所的網友指出，他的診所就是採取類似做法，不會去留對診所員工不禮貌、總是抱怨、吵收費與插隊的病人，排除了這些人後，診所生意果然越來越好，病人素質高也讓員工很高興。他直言，某些服務業會盡可能滿足刁鑽客人的需求，其實是錯誤的，越好的客人的確值得更好的服務品質，但不好的客人就另當別論。

還有同樣開設補習班的網友分享，他從5年前開始也用相似的做法，雖然會歷經一段時間的「陣痛期」，但換來學生們更好的上課品質，老師在上班時心情也會更好，如此改變是很值得的。

但也有家長回應，他的孩子是特教生，有注意力不集中的問題，去上課前他都會叮嚀孩子要按時吃藥，並戴手錶提醒，只要有吃藥就不會麻煩到老師，並認真學習，與其他正常孩子無異，希望補習班業者能給這種孩子認真學習的機會。

還有網友提及「拒收」的風險，他分享，補習班曾發現有狀況的雙胞胎學生，主任當下也是果斷切割，卻遭到當事家長的報復，在網路上發布不實指控來損害補習班的名譽。原PO則回應他不怕此類家長，「敢出來闖蕩，就不怕會惹事的人」。

特教生真的不適合去補習班嗎？根據日媒報導，一名現年26歲、就讀東京大學三年級的學生有注意力不足過動症（ADHD），但補習班老師十分理解他的特性，用不死板、能讓他維持專注的方式教學，幫助他在日後徹底翻身，最終考上日本第一學府。

補習班 過動症 特教 老師

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