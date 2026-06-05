學士後師培班擴招 工會籲增線上課

師資荒嚴重，為鼓勵社會人士轉任教師，教育部今年持續擴大辦理偏遠地區學校學士後教育學分班、中等學校師資類科學士後教育學分班，鎖定偏遠學校和人才稀缺科別。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙建議，增加線上課程比率，降低跨縣市進修門檻，才能緩解師資不足問題。

為協助已在偏鄉服務一定年資、但尚未取得教師證書的代理教師完成師資培育課程，教育部今年擴大偏遠地區學士後教育學分班的招生規模，預計招收六三六名代理教師，並開設語文、數學、自然、資訊科技、健康與體育、綜合活動及藝術領域等十二項專長師資課程。

此外，為鼓勵社會人士投入教職，今年也開設中等學校師資類科學士後教育學分班，培育中等學校較缺乏的專長科別師資，包括數學、自然、資訊科技、健康與體育、藝術領域及技術型高中群（科）等，預計招收二七○人。

黃湘仙表示，偏遠地區學校學士後教育學分班採平日夜間遠距、周末及寒暑假實體授課的模式，有助於代理教師邊任教邊完成師資培育課程，不過中等學校師資類科學士後教育學分班仍以實體課程為主，建議教育部提高線上課程比率、降低地緣限制，改善「看得到、修不到」的情況。

此外，賴清德總統日前提出就學貸款利息調降百分之一、還款期限延長一年等措施。台灣青年民主協會等學生團體直言，比起畢業後還款的學貸，就學時的經濟困難才是問題，提出「六大急迫助學需求」呼籲建立學貸預撥機制、助學措施放寬不動產限額等。