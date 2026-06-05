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學士後師培班擴招 工會籲增線上課

聯合報／ 記者柯美儀許維寧／台北報導

師資荒嚴重，為鼓勵社會人士轉任教師教育部今年持續擴大辦理偏遠地區學校學士後教育學分班、中等學校師資類科學士後教育學分班，鎖定偏遠學校和人才稀缺科別。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙建議，增加線上課程比率，降低跨縣市進修門檻，才能緩解師資不足問題。

為協助已在偏鄉服務一定年資、但尚未取得教師證書的代理教師完成師資培育課程，教育部今年擴大偏遠地區學士後教育學分班的招生規模，預計招收六三六名代理教師，並開設語文、數學、自然、資訊科技、健康與體育、綜合活動及藝術領域等十二項專長師資課程。

此外，為鼓勵社會人士投入教職，今年也開設中等學校師資類科學士後教育學分班，培育中等學校較缺乏的專長科別師資，包括數學、自然、資訊科技、健康與體育、藝術領域及技術型高中群（科）等，預計招收二七○人。

黃湘仙表示，偏遠地區學校學士後教育學分班採平日夜間遠距、周末及寒暑假實體授課的模式，有助於代理教師邊任教邊完成師資培育課程，不過中等學校師資類科學士後教育學分班仍以實體課程為主，建議教育部提高線上課程比率、降低地緣限制，改善「看得到、修不到」的情況。

此外，賴清德總統日前提出就學貸款利息調降百分之一、還款期限延長一年等措施。台灣青年民主協會等學生團體直言，比起畢業後還款的學貸，就學時的經濟困難才是問題，提出「六大急迫助學需求」呼籲建立學貸預撥機制、助學措施放寬不動產限額等。

教育部 代理教師 師資 教師

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