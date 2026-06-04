促進數位共榮 教育部DOC交流會深化偏鄉數位轉型

為了有效縮減城鄉數位落差、普及數位應用，教育部資訊及科技教育司攜手新北市政府，於新北市盛大舉辦「115年教育部數位機會中心交流會」。本次活動為期2天，匯聚全國數位機會中心(DOC)推手、各縣市政府教育局處代表及專家學者共180名與會，期盼透過經驗分享與互相觀摩，深化偏鄉數位培力推動計畫之成效。

教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰表示，教育部為了弭平數位落差並促進數位共榮，於全國各地，特別是偏鄉地區，建置了114個「數位機會中心(DOC)」，積極推動數位教學與內容的普及。邱副司長指出，這次交流會特別邀請這114個DOC齊聚新北市，共同發表並分享過去的推動成果。目前各中心的展現成果相當多元，主要包含當地農產品的數位化、文教特產及地方文化的數位融入，以及在地音樂與農作物的數位內容產出等。

面對科技的快速發展，邱副司長進一步強調，隨著AI技術逐漸融入大眾的日常生活，教育部的核心目標是希望每一位偏鄉居民都能具備善用新科技的能力。期望透過這些數位工具，將在地深耕的文化與農特產品介紹給全國民眾，讓偏鄉的價值被更多人看見。透過這次交流會，教育部期盼能持續賦能偏鄉地區，讓各個DOC成為推動地方數位轉型的關鍵力量，共同邁向數位共榮的美好未來。

這次交流會由小農文創有限公司(新北市、桃園市、金門縣數位機會中心輔導團)承辦。為達成共同學習成長的目的，2天的研討行程中規劃了五大核心專題講座，帶領與會者從宏觀到微觀，全方位探討數位應用的可能，包括了從《看見台灣》到齊柏林衛星、發現社區好繪本、留住感動瞬間、科技與倫理、深入探討AI創新技術、攝影機背後的溫柔等講座。