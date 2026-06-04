快訊

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

台北撞見野生NBA球星！網友巧遇湖人前鋒 手上還提鼎泰豐

聽新聞
0:00 / 0:00

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

中央社／ 台北4日電
農業部農糧署4日宣布「2026國產雜糧創意烘焙競賽」即日起受理報名，鼓勵烘焙業者運用國產雜糧原料。（農糧署提供）中央社
農業部農糧署4日宣布「2026國產雜糧創意烘焙競賽」即日起受理報名，鼓勵烘焙業者運用國產雜糧原料。（農糧署提供）中央社

農業部農糧署今天宣布，「2026國產雜糧創意烘焙競賽」即日起受理報名，鼓勵烘焙業者運用國產雜糧原料，開發兼具特色、品質與市場潛力的商品。

農糧署於民國106年開始辦理「國產雜糧創意烘焙競賽」，今年是第7次舉辦。

農糧署發布新聞稿指出，「2026國產雜糧創意烘焙競賽」，即日起受理報名，6月24日前完成相關資料寄送。邀請全台烘焙及食品製造業者發揮創意，共同探索台灣雜糧的多元風味。

農糧署說，國產雜糧具有在地生產、來源明確及風味鮮明等優勢，只要結合烘焙職人的巧思，就能跳脫傳統料理框架，化身為香氣四溢的麵包、精緻糕點與特色伴手禮。

農糧署說，這次競賽以國產紅豆、落花生、胡麻（芝麻）及蕎麥等雜糧為主要食材，邀請業者發揮創意，將台灣雜糧變身為令人耳目一新的烘焙作品。

根據農糧署公布的競賽規則，分為「麵包類」及「點心伴手禮類」2大類別，將各遴選5家優秀業者，參賽業者可依自身專長擇一報名，提出2款運用國產雜糧開發的特色產品。參賽作品使用國產雜糧原料或餡料的比例須占產品總重25%以上，並檢附相關來源證明資料，讓每一口美味都吃得到台灣在地食材的真材實料。

農糧署說，將邀請食品、烘焙及通路等領域專家組成評審團，從商品化與量產可行性、產品外觀、風味口感及食品衛生安全等面向進行評選。參賽作品不僅要好看、好吃，更要具備走進市場、獲得消費者青睞的潛力。每件獲獎產品可獲得新台幣2萬元獎勵金、獎盃及獎狀，農糧署也會配合辦理3個月的販售推廣。

烘焙 農糧署

延伸閱讀

防國產花生品種外流 農業部預告限制帶殼、去殼花生種子等輸出境外

農糧署推廣親子花育 花市萌芽探險隊開放報名

「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰 得獎名單出爐

台南市國產精品咖啡評鑑成績揭曉 參賽家數多2倍創新高

相關新聞

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

近日網路流傳一份校園事件調查公文，引發輿論關注。根據網友公開的文件內容，某校教師遭學生惡意觸碰臀部，基於防衛本能出手推開學生，沒想校方啟動校事會議調查後，認定教師仍不應對學生有傷害行為，予以申誡處分。對此，台北市議員侯漢廷痛批，這些外聘調查委員領取納稅人血汗錢，做出「泯滅是非」的報告，簡直是踐踏教師尊嚴、縱容校園流氓。

男童午休哭鬧不停！幼稚園教保員聯手將他鎖在漆黑廁所「關禁閉」

高雄4歲吳姓男童因午休時間哭鬧，被陳姓、郭姓教保員聯手懲罰，遭強行拉進廁所還關燈，讓男童在漆黑廁所中「關禁閉」3分鐘，男童家長得知後氣炸，怒告陳、郭兩名教保員，高雄地院法官依成年人共同故意對兒童犯強制罪，各判兩人拘役80日和65日，均得易科罰金。

黃仁勳叮嚀小朋友學台語 新北幼兒園學台語6年增5.6倍

輝達執行長黃仁勳自小移民美國，常提及自己台語講不好，日前在兆元宴場邊用台語跟小朋友對話，還認真叮嚀「你要學台語」，逗趣場面引發討論。事實上，新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。教育局表示，此舉展現新北在本土語言向下扎根的推動成果。

補足稀缺類科師資 教育部115學年擴大學士後師培班

為提升偏遠地區學校師資品質，也提供有志投入教職的社會人士更多轉任教師機會，教育部115學年度持續擴大辦理「偏遠地區學校學士後教育學分班」及「中等學校師資類科學士後教育學分班」，其中，偏鄉班由114學年度14班增加為18班，預計招收636名代理教師；中等學校師資培育方面，則預計由6校開班，預計招收270人。盼透過多元培育管道，協助偏鄉代理教師取得教師資格，並吸引具STEM專長及教育熱忱的社會人士投入教職。

文化幣第2季倒數中！表演藝術票券破5.3萬張 App全面遊戲化

2026年全面發放13至22歲1200點文化幣，文化部表示，從元旦發放至今，已有134.5萬人領用、領取率達66%、消費金額超過10.3億元。距離第2季結束剩下最後一個月，文化部鼓勵青少年朋友跟著「啤下組織」帶領的表演藝術主題，把握時間進場看表演，也可以把暑假及下半年的精彩表演節目一次買齊。

高中學力鑑定 免報名費

為鼓勵失學者自行進修，教育部每年辦理高級中等學校學力鑑定考試，一一五年度簡章昨天公布。教育部表示，普通型高中學校考試日期為十月四日，技術型高中則是十月十八日，兩項考試均免收報名費，考試通過後可取得高中同等學力證書，作為升學、求職及報考證照使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。