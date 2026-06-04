農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

農業部農糧署今天宣布，「2026國產雜糧創意烘焙競賽」即日起受理報名，鼓勵烘焙業者運用國產雜糧原料，開發兼具特色、品質與市場潛力的商品。

農糧署於民國106年開始辦理「國產雜糧創意烘焙競賽」，今年是第7次舉辦。

農糧署發布新聞稿指出，「2026國產雜糧創意烘焙競賽」，即日起受理報名，6月24日前完成相關資料寄送。邀請全台烘焙及食品製造業者發揮創意，共同探索台灣雜糧的多元風味。

農糧署說，國產雜糧具有在地生產、來源明確及風味鮮明等優勢，只要結合烘焙職人的巧思，就能跳脫傳統料理框架，化身為香氣四溢的麵包、精緻糕點與特色伴手禮。

農糧署說，這次競賽以國產紅豆、落花生、胡麻（芝麻）及蕎麥等雜糧為主要食材，邀請業者發揮創意，將台灣雜糧變身為令人耳目一新的烘焙作品。

根據農糧署公布的競賽規則，分為「麵包類」及「點心伴手禮類」2大類別，將各遴選5家優秀業者，參賽業者可依自身專長擇一報名，提出2款運用國產雜糧開發的特色產品。參賽作品使用國產雜糧原料或餡料的比例須占產品總重25%以上，並檢附相關來源證明資料，讓每一口美味都吃得到台灣在地食材的真材實料。

農糧署說，將邀請食品、烘焙及通路等領域專家組成評審團，從商品化與量產可行性、產品外觀、風味口感及食品衛生安全等面向進行評選。參賽作品不僅要好看、好吃，更要具備走進市場、獲得消費者青睞的潛力。每件獲獎產品可獲得新台幣2萬元獎勵金、獎盃及獎狀，農糧署也會配合辦理3個月的販售推廣。