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男童午休哭鬧不停！幼稚園教保員聯手將他鎖在漆黑廁所「關禁閉」
高雄4歲吳姓男童因午休時間哭鬧，被陳姓、郭姓教保員聯手懲罰，遭強行拉進廁所還關燈，讓男童在漆黑廁所中「關禁閉」3分鐘，男童家長得知後氣炸，怒告陳、郭兩名教保員，高雄地院法官依成年人共同故意對兒童犯強制罪，各判兩人拘役80日和65日，均得易科罰金。
判決指出，2024年11月5日中午，吳姓男童因午休哭鬧，陳姓教保員上前安撫無效後，先抓住男童雙手，過程中男童不斷反抗、哭鬧還跪坐在地板上，陳女仍無動於衷，將小朋友拉進廁所，並站在廁所門口阻擋他出來。
在旁觀看的郭姓教保員見狀未制止，反而上前協助將廁所門關上，獨留吳童在廁所，郭女還關閉廁所燈光，把男童鎖在漆黑廁所裡「關禁閉」，過程中吳童持續哭喊「我不要」，更因此嗆咳，兩人也無動於衷，男童被關約3分鐘才重獲自由。
家長事後得知此事氣炸報警，陳姓、郭姓教保員被檢方依法提起公訴，高雄地方法院審理時，陳、郭兩女坦承犯行，並表達願意賠償，但家長堅決拒絕與兩人調解。
法官認為，陳姓、郭姓教保員未能克制自身情緒，其惡劣行徑已對幼童心理造成嚴重負面影響，依成年人共同故意對兒童犯強制罪各判拘役80日和65日，均得易科罰金，可上訴。
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