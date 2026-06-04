鼓勵社會人士轉任教師 學士後教育學分班持續擴大

受到少子女化和產業結構變化影響，部分縣市出現教師荒。教育部為鼓勵社會人士轉任教師，今年持續擴大「學士後教育學分班」的規模，鎖定偏遠學校和人才稀缺科別。

教育部今天透過新聞稿指出，「偏遠地區學校學士後教育學分班」115學年度持續擴大開班規模，國小師資班及中等學校師資班增加為18班（去年14班），預計招收636個名額。

部分大學優先招收離島地區的代理教師，並會提供宿舍，降低交通負擔。由於偏鄉學校的「小班小校」特性，學分班會加強混齡教學、差異化教學、合作學習、家庭教育與學生輔導等議題，貼近教學現場需求。

「中等學校師資類科學士後教育學分班」則是著重目前人才較稀缺的科別，包括數學、自然、資訊科技、健康與體育、藝術領域等，以及技術型高中群科等。115學年度預計由6校開班，招收270個名額。

教育部表示，未來將持續透過多元培育管道、制度調整及資源投入，穩定偏遠地區學校及中等學校稀缺領域師資來源，讓每一名孩子都能獲得穩定且優質的學習支持。