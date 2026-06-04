補足稀缺類科師資 教育部115學年擴大學士後師培班

為提升偏遠地區學校師資品質，也提供有志投入教職的社會人士更多轉任教師機會，教育部115學年度持續擴大辦理「偏遠地區學校學士後教育學分班」及「中等學校師資類科學士後教育學分班」，由114學年度14班增加為18班，預計招收636名代理教師。透過多元培育管道，協助已在偏鄉服務一定年資但尚未取得教師證書的代理教師，以及具STEM領域專長與教育熱忱的社會人士修習師資職前教育課程，投入教學現場。

教育部110學年度起推動「偏遠地區學校學士後教育學分班」，協助有一定服務年資的偏鄉代理教師在教學現場持續服務的同時，也能完成師資培育課程。因應中等學校代理教師分科進修需求，開設語文、數學、自然、資訊科技、健康與體育、綜合活動及藝術領域12項專長師資課程，並得外加錄取原住民代理教師。

為提升離島地區代理教師進修便利性，國立台南大學及靜宜大學將優先招收澎湖縣、金門縣及連江縣等離島地區代理教師，並協助提供學校宿舍，降低離島交通與進修負擔。國立台北教育大學並首度結合民間團體（財團法人為台灣而教教育基金會、財團法人誠致教育基金會），推動教學教練陪伴及入班觀課機制，支持偏鄉代理教師教學專業成長。

教育部說，考量偏遠地區學校普遍具有小班小校特性，課程規畫也融入偏鄉議題，例如混齡教學、差異化教學、合作學習、家庭教育及學生輔導等，並邀請具教學實務經驗的現職教師共同授課，讓課程更貼近教學現場需求。

在中等學校師資培育方面，教育部持續辦理「中等學校師資類科學士後教育學分班」，以目前中等學校較為缺乏的專長科別為培育重點，包括數學、自然、資訊科技、健康與體育、藝術領域等及技術型高中群（科）等領域。115學年度預計由6校開班，預計招收270人。

教育部表示，此類學分班特別適合職涯較晚定向、但具有教育熱忱與專業背景的社會人士參與。凡教育部立案的國內大學或獨立學院畢業，且畢業學系（所）與開班專長相關者，皆可依招生簡章報名修讀；相關學經歷經學校審認後，也有機會申請學分抵免。

115學年度各項學士後教育學分班開班資訊可於115年6月中旬起至教育部師資職前培育資訊整合平台「良師藝友（ https://teachernet.moe.edu.tw ）」查詢，各師資培育大學招生簡章亦將陸續公告於各校網站，並函送各縣（市）政府轉知所屬學校及代理教師。