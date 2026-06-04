北市國遠征柏林愛樂廳 台灣作曲演奏能量大爆發

歷經2年籌備，台北市立國樂團3日晚間登上柏林愛樂廳演出，整場音樂會從音樂家、獨奏家到曲目全都來自台灣出色的音樂人才，可以說是台灣國樂作曲與演奏能量的精采大爆發。

作為台灣傳統音樂走向世界的代表，台北市立國樂團「台灣風情畫」音樂會全部選演台灣作曲家創作的作品，上半場江文也「台灣舞曲」以及由旅德大提琴家楊文信擔任獨奏的蕭泰然「大提琴協奏曲」全都從交響樂版本改編而來，透過國樂器的演奏，某些樂段流露更濃郁的東方味，但也看見了詮釋上的限制。

反倒是下半場作曲家王乙聿「庫依的愛情」以及作曲家鍾耀光的「台灣風情畫」專為國樂團創作，讓國樂團各聲部自在揮灑，以聲勾勒台灣原民傳說與山海美景，展現樂器特色。其中北市國笛聲部首席賴苡鈞多次更換各音域笛子，作出華麗與溫柔的演奏，台風充滿英氣，現場樂迷掌聲久久未息。

鍾耀光的「台灣風情畫」從傳統國樂的精巧到電影配樂般的壯闊，以弦樂的不協和音堆來描繪野柳岬角的怪石奇景，充滿說服力；樂曲中模仿以杵跟臼的搗糯米敲擊聲，還吸引現場樂迷紛紛探頭一看究竟，充滿戲劇張力。

音樂會由北市國團長鄭立彬指揮，他融合西樂又自帶台灣草根味的指揮風格，讓音樂會出色流暢；他也用心安排了柏林在地慶典樂曲「柏林氣息」，音樂一出現場發出會心一笑，全場樂迷跟隨音樂拍手吹口哨；壓軸安可則是「望春風」，餘韻抒情綿長，讓現場超過千名樂迷把「台灣」放進心裡帶回家。

音樂會現場包括駐德大使谷瑞生夫婦以及與台友好政界友人等到場聆賞。德國資深外交官克雷夫特博士（Dr. Heinrich Kreft）表示「耳目一新」，他表示過去曾以遊客身分訪台，當時沒機會聽一場音樂會，今晚讓他圓夢。

負責德國聯邦政府境內恐攻受害者事務的窗口專使韋伯（Roland Weber）表示，台灣傳統音樂與大提琴家的組合，帶來另一種聆聽視角。

旅德笙音樂家吳巍告訴中央社記者，他一直都是大提琴家楊文信的鐵粉，「音樂充滿感染力」。吳巍表示柏林愛樂廳托住了國樂團的音響，特別是高音與整個音樂廳融合，讓聲音找到出口。

根據北市國統計，今晚進場人數超過1500人，其中大多為西方面孔，也有旅德僑胞與留學生等；旅德樂迷觀眾徐琪恩表示，這次的演出太精彩，聽到安可曲「望春風」就感動到想掉淚，「雖然我的台語都忘光了，但旋律還在心中。」

台北市立國樂團今天白天將驅車前往萊比錫，晚上將在萊比錫布商大廈大廳舉行音樂會，這也是北市國此次歐巡第二場正式演出。