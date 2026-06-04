文化幣第2季倒數中！表演藝術票券破5.3萬張 App全面遊戲化

2026年全面發放13至22歲1200點文化幣，文化部表示，從元旦發放至今，已有134.5萬人領用、領取率達66%、消費金額超過10.3億元。距離第2季結束剩下最後一個月，文化部鼓勵青少年朋友跟著「啤下組織」帶領的表演藝術主題，把握時間進場看表演，也可以把暑假及下半年的精彩表演節目一次買齊。

文化部表示，今年文化幣App全面升級「遊戲化」，使用文化幣同時，可以透過完成任務蒐集徽章、參與周簽到等逐步升級，獲得加碼點數及IP周邊商品等。第2季以「表演藝術」為主題任務，購買至少2張青年席位票券，即可獲得「啤下組織」徽章，同時每張票還可獲得最高300點回饋，且回饋次數無上限。從4月至今，已售出共1.6萬張青年席位；今年累積至今，文化幣購買表演藝術票券已破5.3萬張，其中青年席位共占64%。

倒數最後1個月，文化部特別盤點一系列精彩的表演藝術節目，涵蓋熱門舞台劇、經典動漫交響音樂會、當代舞蹈及傳統戲曲等。戲劇方面，在臺中中山堂有《生命中最美好的5分鐘》、《謝謝大家收看》、《暗戀桃花源》40周年傳承版，以及臺北南村劇場的外百老匯經典音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》等，都將持續在6月熱演。

音樂部分，有欣響室內管樂團《日本風情畫－管樂接力輪番秀》、雲林愛樂室內合唱團的20週年音樂會《拾光・貳拾－聽見咱台灣的聲》，狂美交響管樂團在2026年展開的《宮崎駿動畫配樂II》巡演，將陸續造訪新竹、彰化、台南及台北國家音樂廳。喜歡舞蹈或傳統戲曲的，則有在雲林表演廳的飛雲《2026年度創展演～幸福踮起腳》、新莊文藝中心由真快樂掌中劇團的《一丈青》、台北表演藝術中心演出的台灣崑劇團《雷峰塔》。

更多訊息可以進入文化幣官網 https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/ 或App查找，也可再點進各售票平台的「青年席位專區」，探索更多精彩節目。