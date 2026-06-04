青年暑期社區職場體驗 700職缺報名到6月18日截止

教育部鼓勵青年運用暑假前往非營利組織體驗，今年度的計畫共有700個職缺，報名到本月18日截止，已進入最後倒數階段，各職缺進用到合適人選即會下架。

教育部青年發展署今天透過新聞稿指出，「115年青年暑期社區職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，政府提供薪資共新台幣4萬4250元，並提供平安保險及關懷協助，歡迎35歲以下的大專在學青年報名。

去年暑假，高雄科技大學文化創意產業系學生蘇玟慈、台南大學行政管理系學生郭娳廷，透過計畫到「財團法人安平文教基金會」體驗，在過程中負責手冊設計、展覽陳設與導覽流程規劃等，將課堂所學實踐於實務，在成果競賽獲得「優良」。

蘇玟慈表示，設計不只是做作品，更是解決問題的過程。透過觀察在地需求，使設計更貼近社區脈動。

郭娳廷則在展覽開幕、導覽解說、司儀主持及影音剪輯等多元任務中，學習到組織與應變能力。而參與者因導覽，對地方故事產生好奇與共鳴，更讓郭娳廷感受到文化被理解與延續的力量。

「青年暑期社區職場體驗計畫」投遞履歷沒有次數限制，符合資格的青年可以多方嘗試，提高錄取機會。相關資訊可參考RICH職場體驗網。