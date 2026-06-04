與輝達台灣總部同設計師 故宮南院建築再受關注

2015年開館的故宮南院整體建築宛如浮於水面的流動形體，為民眾來嘉常駐足觀賞的景點；嘉義縣文觀局說，因南院與輝達（NVIDIA）台灣總部同為建築設計師姚仁喜設計，近日再度引起關注。

嘉義縣文化觀光局告訴中央社記者，隨著輝達執行長黃仁勳揭曉台灣總部將由姚仁喜操刀，外界也關注其在嘉義的重要代表作故宮南院，此處是台灣重要文化地標之一。

故宮博物院副院長黃永泰表示，故宮南院整體造型延伸書法藝術的抽象概念，藉由濃墨、飛白、渲染三種中國書法的筆法，形成三個量體交織而成的故宮南院，如行雲流水般流動的建築造型，做為「龍」、「象」、「馬」文化象徵的隱喻，交結而不混雜。

黃永泰指出，濃墨部分為西側的「實量體」，包含了典藏與展示空間， 由於機能上的需求，此量體開口極少，外皮鑄鋁圓盤覆蓋。飛白部分為東側的「虛量體」，包含了公共服務與辦公空間，提供最佳的戶外景觀，以深遮陽的結構式窗框形成優美的弧形韻律。

此外，渲染部分為兩者間的「中間量體」，起始於南端的景觀橋頭，穿越虛、實量體，終於北側湖岸，以圓形筒狀結構兼顧透空採光與遮陽。

黃永泰說，故宮南院目前正在興建二館 （國寶文物修復展示館），由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所操刀，以「青岸、水墨、綠寶盒」為核心理念，將至善湖的「青岸」視為孕育靈感的源頭;「水墨」則意指延續一館的流線造型，最終建築主體化身為一只「綠寶盒」，完美順應了周遭環境紋理。

黃永泰表示，二館建築工程是委託國土署代辦，預訂於116年7月完工，接續辦理室內裝修、展示及布展等作業，以117年開館營運為目標。

文觀局表示，故宮南院早晚透出不同風情，尤其在黃昏時，夕陽映在至善湖上，是絕佳賞景時刻；來故宮南院不只可看展，更能徜徉建築之美。