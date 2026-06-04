快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳叮嚀小朋友學台語 新北幼兒園學台語6年增5.6倍

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。圖／新北教育局提供
新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。圖／新北教育局提供

輝達執行長黃仁勳自小移民美國，常提及自己台語講不好，日前在兆元宴場邊用台語跟小朋友對話，還認真叮嚀「你要學台語」，逗趣場面引發討論。事實上，新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。教育局表示，此舉展現新北在本土語言向下扎根的推動成果。

教育局表示，語言是孩子認識世界的第一扇窗，也是連結家庭記憶與土地情感的重要橋梁，教育局持續推動本土語言融入幼兒生活與學習活動，鼓勵幼兒園將台語、客語等本土語自然帶入晨間問候、遊戲互動、故事分享及在地文化探索，讓孩子在聽、說、玩與體驗中親近自己語言與文化。

教育局統計，台灣台語融入教保活動課程申辦園數自108學年度13園，成長至114學年度73園，增加幅度達5.6倍。另114學年度客語融入教保活動課程參與園及客語生活學校幼兒園共16園，台灣台語及客語融入幼兒園共89園，展現新北在本土語言向下扎根的推動成果。

板橋莒光國小日前辦理114學年度教保服務機構「本土語言融入教保活動課程」成果發表，透過專家學者專題分享及幼兒園實務交流，增進教保服務人員對本土語融入教保活動課程的理解與應用。

蘆洲幼兒園余美容園長表示，園內老師平時會從遊戲、對話與日常活動中讓孩子慢慢熟悉本土語言，體會台語之美。私立啟文幼兒園負責人陳鳳珠說，推動客語融入生活，可增加孩子接觸語言的機會，更希望孩子感受到語言背後的溫度與文化，回家後更可祖孫互動與家庭分享，增加情感交流與文化傳承。

教育局表示，未來持續結合專家學者、教保輔導團、教保資源中心及各公私立幼兒園教學能量，透過研習、諮詢與成果交流，支持第一線教師將本土語言自然帶進孩子的生活情境，也學習尊重不同語言與文化。

教保服務機構「本土語言融入教保活動課程」成果發表，透過專家學者專題分享及幼兒園實務交流，增進教保服務人員對本土語融入教保活動課程的理解與應用。圖／新北教育局提供
教保服務機構「本土語言融入教保活動課程」成果發表，透過專家學者專題分享及幼兒園實務交流，增進教保服務人員對本土語融入教保活動課程的理解與應用。圖／新北教育局提供

新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。圖／新北教育局提供
新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。圖／新北教育局提供

黃仁勳 台語 幼兒園

延伸閱讀

搶救母語與偏鄉小校 議員李世斌促屏東創設「全客語實驗國小」

新北國際多元文化語文競賽近千人參與 用歌聲與故事展現文化自信

加速拚公共幼兒園就學 教育部：今年再增3500平價教保名額

超商諧音梗王出招！萊爾富推「台灣WAY」杯套 喝Hi café還能拼地標

相關新聞

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

近日網路流傳一份校園事件調查公文，引發輿論關注。根據網友公開的文件內容，某校教師遭學生惡意觸碰臀部，基於防衛本能出手推開學生，沒想校方啟動校事會議調查後，認定教師仍不應對學生有傷害行為，予以申誡處分。對此，台北市議員侯漢廷痛批，這些外聘調查委員領取納稅人血汗錢，做出「泯滅是非」的報告，簡直是踐踏教師尊嚴、縱容校園流氓。

黃仁勳叮嚀小朋友學台語 新北幼兒園學台語6年增5.6倍

輝達執行長黃仁勳自小移民美國，常提及自己台語講不好，日前在兆元宴場邊用台語跟小朋友對話，還認真叮嚀「你要學台語」，逗趣場面引發討論。事實上，新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。教育局表示，此舉展現新北在本土語言向下扎根的推動成果。

補足稀缺類科師資 教育部115學年擴大學士後師培班

為提升偏遠地區學校師資品質，也提供有志投入教職的社會人士更多轉任教師機會，教育部115學年度持續擴大辦理「偏遠地區學校學士後教育學分班」及「中等學校師資類科學士後教育學分班」，由114學年度14班增加為18班，預計招收636名代理教師。透過多元培育管道，協助已在偏鄉服務一定年資但尚未取得教師證書的代理教師，以及具STEM領域專長與教育熱忱的社會人士修習師資職前教育課程，投入教學現場。

文化幣第2季倒數中！表演藝術票券破5.3萬張 App全面遊戲化

2026年全面發放13至22歲1200點文化幣，文化部表示，從元旦發放至今，已有134.5萬人領用、領取率達66%、消費金額超過10.3億元。距離第2季結束剩下最後一個月，文化部鼓勵青少年朋友跟著「啤下組織」帶領的表演藝術主題，把握時間進場看表演，也可以把暑假及下半年的精彩表演節目一次買齊。

高中學力鑑定 免報名費

為鼓勵失學者自行進修，教育部每年辦理高級中等學校學力鑑定考試，一一五年度簡章昨天公布。教育部表示，普通型高中學校考試日期為十月四日，技術型高中則是十月十八日，兩項考試均免收報名費，考試通過後可取得高中同等學力證書，作為升學、求職及報考證照使用。

立委指無人機採購爆6.6倍價差預算浮編 教育部：無黑箱作業

行政院制定「114-119年無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列超過400億元預算，民眾黨立法院黨團日前揭露，該計畫內容粗糙不堪，各部會針對預算用途也無法回答，政府先匡預算、再生計畫，恐成「前瞻計畫翻版」。民眾黨立委洪毓祥今點名教育部，編列近8億元購買近萬架無人機，有浮編預算的疑慮。對此，教育部表示，有關採購技術規格與資格條件，均將於政府電子採購網公告招標，程序透明，接受外界檢視，並無黑箱作業問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。