黃仁勳叮嚀小朋友學台語 新北幼兒園學台語6年增5.6倍
輝達執行長黃仁勳自小移民美國，常提及自己台語講不好，日前在兆元宴場邊用台語跟小朋友對話，還認真叮嚀「你要學台語」，逗趣場面引發討論。事實上，新北市幼兒園台語融入教保活動課程，從108學年度有13園所，至114學年度共73園申辦，增加幅度達5.6倍。教育局表示，此舉展現新北在本土語言向下扎根的推動成果。
教育局表示，語言是孩子認識世界的第一扇窗，也是連結家庭記憶與土地情感的重要橋梁，教育局持續推動本土語言融入幼兒生活與學習活動，鼓勵幼兒園將台語、客語等本土語自然帶入晨間問候、遊戲互動、故事分享及在地文化探索，讓孩子在聽、說、玩與體驗中親近自己語言與文化。
教育局統計，台灣台語融入教保活動課程申辦園數自108學年度13園，成長至114學年度73園，增加幅度達5.6倍。另114學年度客語融入教保活動課程參與園及客語生活學校幼兒園共16園，台灣台語及客語融入幼兒園共89園，展現新北在本土語言向下扎根的推動成果。
板橋莒光國小日前辦理114學年度教保服務機構「本土語言融入教保活動課程」成果發表，透過專家學者專題分享及幼兒園實務交流，增進教保服務人員對本土語融入教保活動課程的理解與應用。
蘆洲幼兒園余美容園長表示，園內老師平時會從遊戲、對話與日常活動中讓孩子慢慢熟悉本土語言，體會台語之美。私立啟文幼兒園負責人陳鳳珠說，推動客語融入生活，可增加孩子接觸語言的機會，更希望孩子感受到語言背後的溫度與文化，回家後更可祖孫互動與家庭分享，增加情感交流與文化傳承。
教育局表示，未來持續結合專家學者、教保輔導團、教保資源中心及各公私立幼兒園教學能量，透過研習、諮詢與成果交流，支持第一線教師將本土語言自然帶進孩子的生活情境，也學習尊重不同語言與文化。
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