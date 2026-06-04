師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

近日網路流傳一份校園事件調查公文，引發輿論關注。根據網友公開的文件內容，某校教師遭學生惡意觸碰臀部，基於防衛本能出手推開學生，沒想校方啟動校事會議調查後，認定教師仍不應對學生有傷害行為，予以申誡處分。對此，台北市議員侯漢廷痛批，這些外聘調查委員領取納稅人血汗錢，做出「泯滅是非」的報告，簡直是踐踏教師尊嚴、縱容校園流氓。

根據網友爆料內容，一名國小教師蹲在黑板前寫字時，遭到學生故意從背後戳屁股，受到驚嚇反射性的揮手推開，導致該生撞到桌子。事後，教師遭到家長投訴，校方隨即召開校事會議調查。

調查結果出爐，有多名學生證明該生不僅是故意戳老師屁股，甚至還想「揪團」一起戳老師。但即使證明確實是該生惡意行為在先，調查委員仍認為「即使被行為人是故意戳行為人屁股，甚至是戳中肛門，身為老師還是不應有傷害學生的行為」，依「教師考核辦法」予以申誡處分。

侯漢廷在臉書發文痛批，這批「恐龍調查委員」做出的荒謬報告，不僅踐踏教師尊嚴、縱容校園流氓，「等同於告訴壞學生：你們在學校可以肆無忌憚，因為老師連正當防衛的權利都沒有。」

侯漢廷進一步指出，調查委員並不是義務幫忙，實際上「油水非常豐厚」。根據現行規定，校事會議一旦啟動，外聘委員可支領出席費、逐字稿費及撰稿費。以一般案件估算，三名委員出席兩次會議，出席費約7500元；逐字稿費若以300分鐘計算，可達9000元；再加上調查報告撰稿費用，整體支出往往超過3萬元。而這些都是「納稅人的血汗錢」。

他直言，「這些領錢辦事的恐龍委員，比犯錯的學生還要可惡！」，點名教育部，「放任這種體制繼續羞辱第一線的教練，難道不需要出來給個交代嗎？」