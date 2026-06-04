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高中學力鑑定 免報名費

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

為鼓勵失學者自行進修，教育部每年辦理高級中等學校學力鑑定考試，一一五年度簡章昨天公布。教育部表示，普通型高中學校考試日期為十月四日，技術型高中則是十月十八日，兩項考試均免收報名費，考試通過後可取得高中同等學力證書，作為升學、求職及報考證照使用。

凡年滿廿歲或年滿十八歲且具實驗教育經歷者即可報考高中學力鑑定，通過後可獲得高中同等學力證書。今年普通型高中學力鑑定考試共分六個考區，技術型高中學力鑑定考試則有三個考區，考生可自行評估就近報考。

普通型高中學力鑑定考試報名日期自八月十四至十七日止；考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）；技術型高中學力鑑定考試，報名日期自八月廿四至九月十一日止，考試科目為社會學科（歷史、地理及公民與社會）。

教育部表示，學力鑑定考試每科滿分為一百分，均以六十分為及格。報名細節及考試方式，可參考各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站。

求職 教育部 科目

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