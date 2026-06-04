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新聞智囊包助攻 70秒生成多模態

聯合報／ 記者熊迺群／連線報導

生成式ＡＩ浪潮與假訊息氾濫的時代，新聞媒體如何在數位轉型中兼顧效率與新聞品質？聯合報系研發的「Publish X- 新聞輔助判斷與決策系統」（又稱新聞智囊包），以新聞專業知識與數據洞察為核心，實現ＡＩ與新聞工作深度協作，不僅能效率與品質並重，堅守公信基石，也為全球媒體探索可信任ＡＩ應用與永續數位轉型提供重要示範。

「Publish X」的誕生，源於聯合報系對「創造媒體存在價值、留存媒體未來價值」的堅持。雖曾面臨專業認知落差與「ＡＩ是否會剝奪決策權」的疑慮，但系統並非要取代記者，而是以彙整豐富的編採經驗、觀念與判斷的結構化系統，從中建置出涵蓋政治、財經、社會等八大類別，透過八大發動流程、四十一個情境布局，產生專屬聯合報新聞採訪內容的知識庫。

「它不是ＡＩ幻覺！」而是經驗傳承與提高運作效率的得力助手。只要在Publish X系統介面輸入簡單的資訊，七十秒就能提供一主、五配的新聞規畫內容，且涵蓋「多模態」規格，適用於即時新聞、報版、社群、影音等內容平台，推薦滾動式報導，其追蹤增益倍數最高達四點五倍。

「Publish X」在二○二六年世界新聞出版協會（WAN-IFRA）數位媒體大賽榮獲最佳創新產品專案-全球金獎、國際新聞媒體協會（INMA）數位媒體大賽榮獲最佳新聞室轉型-全球銅獎等佳績。評審團盛讚，Publish X展現新聞業在擁抱新技術時不忘初衷，依然堅守「贏得並維繫受眾信任」。

WAN-IFRA首席執行官Stig Ørskov指出，各地區的出版商以非凡的創造力和自信擁抱新技術、新形式和新的敘事方式，並非為了創新而創新，而是為了讓新聞報導更具吸引力、更易於獲取，並與人們的生活緊密連在一起。

國際事實查核網主任安吉‧德羅布尼克‧霍蘭說，在深度偽造（Deepfake）技術氾濫、陰謀論層出不窮的時代，信任經過核實和審查的資訊比以往任何時候都更重要。正因如此，今年的獎項入圍者和獲獎者們憑藉其精心呈現的報導和數據，以及創新的新聞形式，留下了深刻的印象。這些機構真正代表了廿一世紀的新聞理念，希望這類工作能為整個新聞生態系統的發展樹立榜樣。

聯合報 AI

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