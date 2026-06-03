陳思宏：文學創作真心最容易打動人 台灣要更有自信

長住德國的台灣作家陳思宏2日晚間首次在倫敦座談。他會後接受中央社採訪時提到，台灣文學作品獲國際重大獎項英國「國際布克獎」肯定，這鼓舞了台灣許多創作者，效果猶如「喝了能量飲料」。

陳思宏說，台灣應當更有自信。獲獎作家楊双子和譯者金翎上月19日在「國際布克獎」（InternationalBooker Prize）倫敦頒獎典禮上，發表得獎感言的堅定自信模樣，就是「很不可思議的台灣年輕女性形象」。

陳思宏提到，楊双子多年來以描寫女性之間情愛關係的「百合」（源自日語yuri）文類知名，獲2026年「國際布克獎」肯定的「臺灣漫遊錄」也有「百合」元素。雖然「百合」文學在台灣被許多人「瞧不起」，但楊双子已證明給大家看，她的創作「可以走這麼遠」。

優異的文學作品因此未必得恢弘偉大、博大精深，甚至走上艱澀刁鑽的「脫俗」道路。陳思宏說，創作者相信自己的熱情和追尋，「想寫什麼，就寫什麼」就對了，「不需要討好任何人」。

他強調，事實上，正是「真心」最容易打動人。不過，在對讀者「真心」之前，創作者首先必須「對自己真心」，而這卻是最困難的。

陳思宏2日晚間在英國「亞洲酷兒藝術節」（QueerEast Festival）邀請下，在位於東倫敦知名的酷兒書店The Common Press舉行講座，與英國酷兒作家齊姆斯（Adam Zmith）對談，從陳思宏2019年在台灣出版的成名作小說「鬼地方」出發，談及台灣的「鬼」文化、數十年來台灣的社會風貌和政治地景演變，以及對多元性別的態度。

儘管當天倫敦颳風下雨、天候不穩定，地鐵並再度罷工，面積不大的書店仍湧入近50位聽眾，與陳思宏熱烈交流、索取簽名合照。這是陳思宏首次在倫敦開講、與粉絲見面。

「鬼地方」目前已被翻譯為13種語言。陳思宏告訴中央社，這樣的成果始料未及。他也透露，他有2部作品「社頭三姊妹」和「樓上的好人」已確定由金翎擔任英文版譯者。

將台灣文學作品翻譯為外文，是台灣精彩創作有機會在國際間被更多人看見的重要條件。

陳思宏向中央社透露，韓國作家韓江2024年獲諾貝爾文學獎肯定後，國際出版界開始浮現「尋找下一個韓江」的呼聲，其中不少人認為，下一個國際文學重大現象「就是台灣」。

不過，陳思宏不諱言，國際文學界對台灣的興趣，或多或少與國際地緣政治因素有些關聯。

韓江是歷來首位獲諾貝爾文學獎殊榮的韓國作家，而楊双子和金翎分別是第一位奪得「國際布克獎」的台灣作家和譯者。根據布克獎基金會（Booker PrizeFoundation）的資訊，「臺灣漫遊錄」也是第一部拿下「國際布克獎」、原文為華語的文學作品。

陳思宏說，他十分期待台灣文學作品也能像韓國一樣，經常出現在國際文學獎項的入圍和得獎名單。

為讓這個理想更容易實現，「我們需要協助更多精彩故事、讓它們被更多人看見」，但台灣同時也有必要認知到，在同一個國際舞台上競爭的，還有許多來自世界各地的精彩作者和精彩作品。

台灣已不只是、也不能只是「寫給自己看」而已，陳思宏說，「世界都在看台灣」。

「亞洲酷兒藝術節」的陳思宏倫敦座談活動獲文化部及駐英國代表處文化組支持。