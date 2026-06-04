繁星推薦今放榜 新北5學子傳佳績 錄取醫學及牙醫學系

2026學年度大學繁星推薦第8類學群今天放榜，新北市板橋、南山及格致高中共5名學生分別錄取醫學及牙醫學系，新北市教育局指出，5人均為3年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，展現新北市推動「在地就學」政策具體成果。學生在熟悉且穩定的學習環境中，透過學校課程支持、教師陪伴及個人持續努力，逐步累積升學實力，成功進入理想學系，也再次見證新北在地教育力。

板橋高中黃思語以雙料正取醫學系，繁星錄取台北醫學大學醫學系，同時個人申請錄取國立成功大學醫學系，黃思語表示，高3下的課程是銜接大學的重要基石，在夢想真正到手前，一刻都不能鬆懈，積極參與台北醫學大學與板橋高中合開的多元選修課程。

板橋高中宋亮澤錄取高雄醫學大學牙醫學系，他說，面對高壓的面試挑戰，積極參與板橋高中舉辦的醫藥衛生學群面試訓練，訓練運用的「問題導向學習法（PBL）」提升個人邏輯思考與臨場應變的能力，加上自行進修牙醫相關的「速寫」等術科技能，果真追夢成功錄取牙醫學系。

格致高中黃鈺樺錄取國立陽明交通大學醫學系，她說，高中生涯努力深耕生物與醫學相關領域，積極參與科學展覽及校內活動，在課業與多元學習間取得亮眼成果，她表示，未來將持續精進專業能力，並培養同理心與人文關懷，期盼未來學成畢業後成為兼具專業與溫度的醫師。

新北教育局表示，新北市自2022年起推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入逾5000萬元，整合全市公立高中職成立特色發展工作圈，結合資訊科學、法政商管等7大主題，鼓勵高中與大學策略合作，共創校本特色課程，目前已與政治大學、陽明交通大學、清華大學等30所公私立大專校院合作，每年開設超過200門實體及線上專班課程與營隊，免費提供全市公私立高中職學生選修，內容涵蓋18學群，協助學生深化學習歷程，提早探索未來方向。

新北市並透過「社區高國中資源共享」機制，將高中職亮點課程、學校開放日及體驗營隊向下延伸至國中小，擴大學生生涯探索與學習視野，帶動在地就學比例由7成朝8成邁進。教育局強調，未來將持續完善在地就學支持網絡，挹注學校課程與環境優化，建立更完整的大學合作媒合平臺，讓學生在新北就能獲得多元、適性且具未來競爭力的學習支持。

新北市板橋高中宋亮澤繁星推薦錄取高雄醫學大學牙醫學系。圖／新北市教育局提供

新北市板橋高中黃思語雙料正取，台北醫學大學醫學系經繁星推薦與個人申請成功大學醫學系均獲錄取。圖／新北市教育局提供