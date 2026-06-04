繁星推薦今放榜 新北5學子傳佳績 錄取醫學及牙醫學系
2026學年度大學繁星推薦第8類學群今天放榜，新北市板橋、南山及格致高中共5名學生分別錄取醫學及牙醫學系，新北市教育局指出，5人均為3年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，展現新北市推動「在地就學」政策具體成果。學生在熟悉且穩定的學習環境中，透過學校課程支持、教師陪伴及個人持續努力，逐步累積升學實力，成功進入理想學系，也再次見證新北在地教育力。
板橋高中黃思語以雙料正取醫學系，繁星錄取台北醫學大學醫學系，同時個人申請錄取國立成功大學醫學系，黃思語表示，高3下的課程是銜接大學的重要基石，在夢想真正到手前，一刻都不能鬆懈，積極參與台北醫學大學與板橋高中合開的多元選修課程。
板橋高中宋亮澤錄取高雄醫學大學牙醫學系，他說，面對高壓的面試挑戰，積極參與板橋高中舉辦的醫藥衛生學群面試訓練，訓練運用的「問題導向學習法（PBL）」提升個人邏輯思考與臨場應變的能力，加上自行進修牙醫相關的「速寫」等術科技能，果真追夢成功錄取牙醫學系。
格致高中黃鈺樺錄取國立陽明交通大學醫學系，她說，高中生涯努力深耕生物與醫學相關領域，積極參與科學展覽及校內活動，在課業與多元學習間取得亮眼成果，她表示，未來將持續精進專業能力，並培養同理心與人文關懷，期盼未來學成畢業後成為兼具專業與溫度的醫師。
新北教育局表示，新北市自2022年起推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入逾5000萬元，整合全市公立高中職成立特色發展工作圈，結合資訊科學、法政商管等7大主題，鼓勵高中與大學策略合作，共創校本特色課程，目前已與政治大學、陽明交通大學、清華大學等30所公私立大專校院合作，每年開設超過200門實體及線上專班課程與營隊，免費提供全市公私立高中職學生選修，內容涵蓋18學群，協助學生深化學習歷程，提早探索未來方向。
新北市並透過「社區高國中資源共享」機制，將高中職亮點課程、學校開放日及體驗營隊向下延伸至國中小，擴大學生生涯探索與學習視野，帶動在地就學比例由7成朝8成邁進。教育局強調，未來將持續完善在地就學支持網絡，挹注學校課程與環境優化，建立更完整的大學合作媒合平臺，讓學生在新北就能獲得多元、適性且具未來競爭力的學習支持。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。