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台漫畫家國際競賽發光 李遠讚新台漫時代

中央社／ 台北3日電

台灣漫畫家常勝今年以作品「閻鐵花」入圍「漫畫界奧斯卡獎」美國艾斯納獎，日本角川世界漫畫競賽也有3台灣漫畫家奪獎，文化部李遠今天表示，這讓世界看見台灣的新台漫時代。

李遠透過新聞稿表示，近年台漫持續在國際獲得獎項，此次資深漫畫家、又恰巧是首屆青漫獎評審團召集人的常勝，在眾多日、韓及各國競爭對手中突破重圍，進入美國頂尖獎項之列；又有新生代漫畫家在日本大型競賽中嶄露頭角，展現「世代接力」之姿。

文化部表示，艾斯納獎以美國漫畫大師威爾．艾斯納（Will Eisner）命名，被譽為全球漫畫界最具指標性獎項之一。每年於全球最大動漫盛會之一的美國聖地牙哥國際漫畫展中頒發，獲獎及入圍作品往往代表當年度漫畫創作的最高水準，對於創作者的國際聲譽及作品海外市場拓展具有重要影響力。

今年常勝以「閻鐵花」同時入圍「最佳亞洲作品美國版（Best U.S. Edition of International Material—Asia）」及「最佳編繪獎（Best Writer/Artist）」兩項大獎，成為首名在艾斯納獎獲得雙料入圍的台灣漫畫家，文化部表示，這不僅展現個人創作實力，也象徵台灣漫畫已逐步獲得國際漫畫產業與專業評審的肯定。

日本大型出版集團KADOKAWA（角川）主辦的角川世界漫畫競賽（KADOKAWA WORLD MANGACONTEST）近日透過官網公布得獎名單，台灣新生代漫畫家包含依萊（Eli Lin）以「Cells Within theBody.」獲得無台詞漫畫部門金獎、ㄇㄐ（MurJi）以「Hitokuji」獲得銅獎、JASONZ獲頒努力獎。

李遠表示，文化部自2018年起推動漫畫輔導金以來，持續透過創作補助、出版扶植、國際版權推廣、跨域媒合、人才培育，以及設置台灣漫畫基地、國家漫畫博物館等，逐步建構漫畫產業發展生態系，2025年起更設置「青漫獎」，進一步挖掘、培力創作新秀。

李遠表示，例如「閻鐵花」有文化部以漫畫輔導金獎勵支持，常勝憑藉其豐厚的創作能量，獲海內外廣大支持，目前已售出英、法、西、義等8個語種版權，成為台漫進軍國際市場重要代表作之一，後續也獲「文化黑潮台灣中長篇漫畫產製」補助，進行續集的創作出版及IP跨域、海外市場開發。

近期台漫佳績頻傳，李遠指出，這不僅代表在10年政策支持下，創作者與產業「爭一口氣」的決心，更看見世代接力的人形梯隊逐漸成形，預告2027年台灣也將舉辦第1屆國際漫畫節，「我們絕對有信心迎接一個『新台漫時代』的正式來臨」。

漫畫 李遠 文化部

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