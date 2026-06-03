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高雄自籌財源續推三章一Q補助 師生共餐守護校園食安

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市政府教育局今天宣布，免費營養午餐政策將擴大納入私立國中小學學生。圖／高市教育局提供
高雄市政府教育局今天宣布，免費營養午餐政策將擴大納入私立國中小學學生。圖／高市教育局提供

高雄市9月推動國中小學全面免費營養午餐，同步編列經費延續三章一Q食材政策，補助教職員每餐10元，透過師生共餐，一同為食安把關。教育局指出，希望鼓勵學校優先使用可溯源食材及在地有機農產品，確保學生吃得營養、安心。

教育局指出，高雄市自107年起配合中央推動「三章一Q」政策，依農業部規定補助學校午餐採用具產銷履歷、有機、CAS等認證的國產可溯源食材，優先使用在地農產品，提升學校午餐品質，建立從產地到餐桌的食安管理機制。

多年來已成為校園午餐的重要基礎，讓學童在成長階段獲得更安全、優質的飲食照顧，不過中央115年度起停止補助「三章一Q」經費。

為延續原有三章一Q補助機制，今年配合免費營養午餐政策，規畫補助教職員每餐10元三章一Q食材費，共計5760萬元經費，預估2萬8800名教職員受惠。

教育局強調，六都及多數縣市均以自籌財源持續辦理，每餐補助為全國一致推動學校午餐採用國產可溯源食材的重要措施，並且透過師生共餐，不僅能推廣在地優質食材，也能即時掌握午餐狀況，共同維護午餐品質。

高雄 食安 營養午餐

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