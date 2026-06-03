立委指無人機採購爆6.6倍價差預算浮編 教育部：無黑箱作業

行政院制定「114-119年無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列超過400億元預算，民眾黨立法院黨團日前揭露，該計畫內容粗糙不堪，各部會針對預算用途也無法回答，政府先匡預算、再生計畫，恐成「前瞻計畫翻版」。民眾黨立委洪毓祥也點名教育部，編列近8億元購買近萬架無人機，有浮編預算的疑慮。對此，教育部表示，有關採購技術規格與資格條件，均將於政府電子採購網公告招標，程序透明，接受外界檢視，並無黑箱作業問題。

洪毓祥指出，教育部國教署編列近8億元購買近萬架無人機，其中國中小編列1.45億元要購買2000架足球無人機，平均每台7萬2500元；但經查證，美國ＦＩＤＡ目前使用的20級足球無人機，換算台幣僅僅1萬1000元，採購預算竟比市價高6.6倍

對此，教育部回應指出，推動無人機教育項目屬115年新興計畫，必須等預算完成審議程序後始得動支，教育部將依預算審議結果依政府採購法相關程序及「無人機採購作業指引」規劃，有關採購技術規格與資格條件，均將於政府電子採購網公告招標，程序公開透明，接受外界檢視，並無黑箱作業問題，強調預算編列並非等同最終採購價格。

教育部說明，國教署規劃採購無人機足球、程控無人機及空拍無人機等設備，採購內容除機體外，也包含遙控器、電池、充電器、維修保固及教學配套設施。以無人機足球為例，除無人機本體外，尚有充氣式足球場及感應式計分球門等，並非如民眾黨黨團抨擊以單一空機價格，對比學校完整教學配套採購，與事實不符。

教育部稱，推動無人機計畫，是依學校的課程或活動需求提出申請，經審查後核定補助，才能符合學校實際教學需求，推動的內容，並不是統一數量直接採購平均配發，如此，能符合學校教學所需，且避免資源浪費。對於外界指稱高價採購或浮編預算，與事實不符。