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學生音樂比賽特優團隊 登上國家音樂廳、衛武營

中央社／ 台北3日電
教育部於2日邀請「全國學生音樂比賽」獲得特優的團隊在國家音樂廳演出。圖為新北市新莊國小弦樂團。（教育部提供）中央社
教育部於2日邀請「全國學生音樂比賽」獲得特優的團隊在國家音樂廳演出。圖為新北市新莊國小弦樂團。（教育部提供）中央社

教育部邀請「全國學生音樂比賽」獲得特優的團隊在國家級殿堂演出，今年除了衛武營國家藝術文化中心，更安排登上國家音樂廳，讓民眾一同分享年輕學子的學習成果。

教育部今天發布新聞稿指出，「全國學生音樂比賽特優團隊聯合音樂會」已邁入第5屆，這項活動是提供優秀學子一個展演的舞台，並藉由講座、交流活動，培育新世代的音樂人才。

今年度的音樂會，首先登場的是本月2日在國家音樂廳（台北市）的演出，29日、30日則是移師衛武營（高雄市），3場音樂會總共有10縣市18個特優學生團隊，節目編制涵蓋國樂、管樂、弦樂、打擊樂及管弦樂等多元曲風。

新北市新莊國小弦樂團指導老師廖怡玲表示，國家音樂廳是許多學音樂孩子心中的重要舞台，感謝這次的機會，讓孩子的努力被看見。這份榮譽不僅肯定了演奏技巧，更見證了孩子們的蛻變。

新莊國小學生裴誠元分享，上台前難免緊張，但樂音響起便能化為投入與感動。對於能站上國家音樂廳展現苦練成果，他真的非常興奮，也格外珍惜難得的演出機會。

除了演出活動，教育部也規劃「音樂團隊經營與管理講座」共8場次，邀請國內外專家學者分享樂團專業訓練、樂器技巧提升、團隊經營策略等，藉此提升音樂教育的專業量能。

衛武營 團隊 音樂會

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