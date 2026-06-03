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從選題到國際舞台 149師生參與TSRS論壇分享經驗

中央社／ 台北3日電

2026台灣學生傑出研究發表暨專家指導交流論壇（TSRS 2026）近日在國立台灣科學教育館登場，149名師生參與，交流從選題到登上國際舞台的經驗，展現年輕世代的研究潛力。

教育部今天發布新聞稿指出，5月30日在台北舉辦的TSRS，由各縣市選派學生（高中）和教師（小學到大學）參與。活動安排豐富，包括邀請今年參與美國國際科技展覽會（ISEF）的團隊分享經驗，以及由各領域專家學者現場一對一講評。

桃園平興國中教師陳隆期表示，這場論壇不僅是學生的發表會，更讓現場教師吸取頂尖研究指導的實務經驗，堪稱是一場思維碰撞的盛宴。

在ISEF獲得佳績的北一女中學生林嘉潁分享，專題研究的過程充滿挑戰，從一開始面對未知問題、在指導老師協助下逐步釐清方向，讓她深刻體會科學探究需要持續嘗試、修正與實作，過程中雖曾面臨壓力與挫折，但能完成並發表成果，是一段十分珍貴且難忘的學習經驗。

教育部指出，這次活動透過解析研究指導的歷程，深化現場教師對學生研究歷程與探究教學的理解。未來將持續推動科學與人文資優人才培育，厚植新世代創新與研究力。

教育部 台北

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