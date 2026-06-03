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高中學力鑑定考試簡章公告 全部免報名費
115年度高級中等學校學力鑑定簡章今天公布，普通型高中10月4日考試，技術型高中則是10月18日，通過可取得相當於高中畢業的同等資格。
高中學力鑑定考試是鼓勵失學的國民進修，透過自我實提升社會競爭力，通過考試後取得相當於高中畢業的資格，可進一步用於升學、報考國家考試及證照。
教育部今天發布新聞稿指出，民國115年度高中學力鑑定考試，普通型高中分成6個考區；技術型高中分成3個考區，考生可自行評估就近報考。
普通型考試報名日期為8月14日到17日，考試科目為國文、數學、英文、自然學科（含物理、化學、生物、生活科技）、社會學科（含歷史、地理、公民與社會）等等5科。
技術型考試報名日期為8月24日到9月11日。考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃、法律與生活）等3科。
學力鑑定考試每科100分，都以60分為及格，持身障手冊或身心障礙學生鑑定證明的考生，各科成績可加25%。報名細節及考試方式，可參考各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站。
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