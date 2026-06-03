高中學力鑑定考試簡章公告 全部免報名費

為了研議各級機關年度教育預算分配，行政院設有「教育經費基準委員會」，成員包括教師、家長及校長等團體代表。不過全教會批評，在政院一聲令下，今年度起不再續聘參與廿多年來的教師、家長及校長等團體代表，無疑是對教育專業的羞辱，要求行政院恢復聘任、咎責、道歉。

2026-06-03 00:00