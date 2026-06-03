台東成功商水活動中心不再「蒸籠化」 400萬空調讓畢典涼爽登場

國立台東成功商業水產職業學校活動中心長年空調老舊失修，夏天一到就像大型悶燒鍋，學生、師長只要一進場就得和高溫對抗，集會與活動品質也因此大打折扣。在校方反映後，立委陳瑩去年接獲陳情，隨即協助向教育部爭取經費，成功核定補助400萬元，啟動活動中心空調更新工程。

昨正好是學校第33屆畢業典禮，新空調也在這場重要儀式中「初登場」，讓師生與家長第一次在不必擦汗、不中斷流程的狀態下完成典禮，不少人直呼「這才是正常的畢業典禮該有的樣子」。

校方指出，活動中心空調老舊多年，早已無法穩定運作，夏季室內悶熱問題長期存在，如今設備全面更新後，終於能讓大型活動回到舒適、穩定的使用環境。

校長邱申寶琪在典禮致詞時特別感謝立委協助爭取經費，直言這是學校十多年來第一次在有冷氣的環境辦畢業典禮，也讓成功鎮重要的學生活動場域真正升級。

成功商水創立於1990年，是全國少數結合商業與水產特色的技職學校，長年與公益平台文化基金會及產業界合作，發展觀光餐旅、水產與商業等在地技職課程，培育東海岸產業人才。

陳瑩表示，成功商水不只是學校，更是成功鎮重要的公共活動空間之一，活動中心改善後，不僅能提升教學與集會品質，也能讓地方活動有更好的舉辦條件。

這次工程採用風冷式空調系統，全面汰換老舊設備，並同步更新配電、風管及相關附屬設施。除了改善悶熱問題，也希望透過節能設計降低用電負擔，讓校園環境更舒適也更省電。

國立台東成功商水活動中心空調設備更新後正式啟用，昨畢業典禮在舒適環境中舉行，師生與家長告別過去悶熱困擾，迎來近十多年首度「涼爽畢典」。圖／立委陳瑩辦公室提供