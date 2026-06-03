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內森母校、長榮國際學程申請停招 珍古德協會募款

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

來自坦尚尼亞的台大國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi），日前在畢業典禮上自述其成長與求學過程，感動國人。然而內森來台時，先在長榮大學就讀的永續發展國際學士學位學程（ＩＰＳＤ）卻面臨停招命運，引發關注。對此，珍古德教育及保育協會發起募款，盼各界資助。

內森日前在畢典上表示，每天得赤腳走半小時打水、睡前必須用針挑出腳上寄生蟲，但成績始終名列前茅，後獲得靈長類學家珍古德提攜來台就學，一路工讀上台大環工所博士。夢想是在家鄉蓋一所學校，幫助更多小孩改變命運。

珍古德於一九九一年發起「根與芽」計畫，鼓勵青年關心環境與人類處境，用實際行動改善社會。長榮大學ＩＰＳＤ即招募全球根與芽計畫高中生，內森當年由珍古德引薦就讀長榮大學。截至目前為止，該學程已培育近一六○名國際學生，共六屆畢業生。

珍古德教育及保育協會表示，ＩＰＳＤ大部分學生來自如坦尚尼亞、蒲隆地、烏干達等非洲國家，在長榮大學前後兩任校長支持下，由學校提供學生四年全額獎學金、住宿、每月生活津貼，早期還包括來回機票，但少子化衝擊下，長榮大學已無法長期支持ＩＰＳＤ，才決定停招。學程還有五十一位非洲學生在讀，希望各界可以慷慨支持，直接捐款給長榮大學。

教育部表示，大學可衡酌校務發展、資源條件、招生情形，規畫系所停招、整併、更名等。長榮大學申請一一六學年停招永續發展國際學士學位學程，刻正審查中。據了解，學校多於三月間提報明年停招案，教育部預計於七月底前審議完畢並回函學校。

珍古德 坦尚尼亞 長榮大學

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