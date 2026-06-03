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教育經費基準委員會 資源配置依據

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

行政院設置的「教育經費基準委員會」，其決議影響全國教育經費規模與分配方式，涵蓋學校教學資源配置、偏鄉教育發展、特殊教育支持及校務行政運作等面向，被視為教育經費決策的重要平台，也是年度教育預算編列與資源配置的重要依據。

依行政院教育經費基準委員會設置要點規定，總計有十三至十七名委員，委員任期為一年。委員會除召集人一人外，其餘成員包括學者專家六至七人、直轄市及縣市政府代表二至五人，以及教育部財政部、行政院主計總處及國家發展委員會等中央機關代表各一人，依年度議題重點及專業需求進行聘任。其中學者及專家人數不得少於委員總數三分之一。

全教會理事長侯俊良表示，教育經費基準委員會成立的初衷，是確保教育預算的分配能真正貼近教學現場需求，民眾黨立委蔡春綢也說，委員會決定的不是紙上數字，而是教室有沒有資源、偏鄉能不能留住老師、特教學生能不能得到支持、學校行政能不能正常運作。

教育部 行政院 財政部

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