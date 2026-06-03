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教育經費委員換血遭批黑箱 教團反彈

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
行政院「教育經費基準委員會」今年起不再續聘參與多年的教師、家長及校長等團體代表，全教會理事長侯俊良（右二）為此譴責行政院大開民主倒車。記者杜建重／攝影
行政院「教育經費基準委員會」今年起不再續聘參與多年的教師、家長及校長等團體代表，全教會理事長侯俊良（右二）為此譴責行政院大開民主倒車。記者杜建重／攝影

為了研議各級機關年度教育預算分配，行政院設有「教育經費基準委員會」，成員包括教師、家長及校長等團體代表。不過全教會批評，在政院一聲令下，今年度起不再續聘參與廿多年來的教師、家長及校長等團體代表，無疑是對教育專業的羞辱，要求行政院恢復聘任、咎責、道歉。

全教會理事長侯俊良表示，過去廿年來，委員會年年都聘任教團、家長團體、校長團體等代表，今年行政院一紙令下，排除教學現場的聲音，憂心教育經費淪為黑箱作業。

民眾黨立委蔡春綢表示，財劃法修正後，一一五年度中央教育經費分擔比率由百分之四十六點七九，降至百分之卅七點八一，地方則提高至百分之六十二點一九，中央與地方教育財政責任正面臨重大重分配，一一六年度教育經費設算也將進一步檢討。然而行政院與教育部卻在此關鍵時刻排除教師、家長及校長團體參與教育經費基準委員會，這不是單純人事安排，而是教育財政民主監督的倒退。

她強調，教師、校長及家長最了解教育現場需求，若缺乏相關代表參與，教育經費審議恐流於閉門決策，影響民主監督與教育資源分配的合理性。質疑年度名冊是誰決定的？教育部有沒有建議保留教育現場代表？如果沒有，教育部就是失職；如果有，行政院為什麼否決？

國民黨立委黃健豪批評，教育經費的編列與分配，攸關教師薪資、學校人力配置、偏鄉弱勢資源，行政院此舉形同帶頭違法、踐踏法治，建議盡快復聘相關團體代表，以平息爭議。

教育部表示，教育經費基準委員會委員依設置要點及年度議題需求聘任，除召集人外，成員包含學者專家、地方政府代表及中央機關代表，並無教師、家長或校長團體的法定席次。

教育部表示，今年教育經費基準委員會聘請七名學者專家，是因應財劃法修法衝擊，亟需財務、預算編列及資源分配等專業領域的學者專家協助，以確保教育經費分配的合理性。除學者專家外，亦請各地方政府推薦熟悉教育經費的主管，以確保不同財政狀況的地方政府意見被納入考量。

財劃法 行政院 政院

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