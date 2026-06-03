國中會考落點預測 補教：搶名校關鍵看數學

台師大心測中心昨公布一一五年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生若想拿Ａ＋＋，國文、社會最多僅能錯兩題，自然則最多則可錯三題，英語科至少要九十八點一四分，數學科需達九十一點六分。

補教業者推估，竹科實驗中學為五Ａ、十＋，高雄因考生人數較去年增加約九一四人，加上高中職招生名額略減，預估高雄中學重返五Ａ、卅點門檻，高雄女中則要五Ａ、廿五點才穩。台中一中、台中女中，總積點超過九十二點，五Ａ、四＋、作文五級分以上。

私立華興中學校長曾騰瀧表示，高分學校比去年上揚一點，錄取分數會提高一些，預估建中最低錄取分數卅四點六分，北一女中卅三點八分，師大附中卅三點六分，成功高中卅一點八分，中山女中卅一點六分。

根據心測中心資訊，國文科總題數四十二題，要達到Ａ門檻，最多只能錯六題，Ａ＋＋只能錯兩題，Ｂ門檻需答對十七題；社會科總題數五十四題，要達Ａ門檻最多只能錯六題、Ａ＋＋只能錯兩題，Ｂ門檻需答對廿題；自然科總題數五十題，達Ａ門檻最多只能錯七題、Ａ＋＋只能錯三題，Ｂ門檻需答對十九題。

心測中心表示，英語科閱讀測驗共四十三題，答對卅八題以上可達精熟，十四題以上為基礎；聽力測驗共廿一題，答對十三題以上為基礎。整體成績採閱讀占百分之八十、聽力占百分之廿加權計算，其中精熟需達九十點七分以上，Ａ＋＋至少需九十八點一四分。

數學科包含選擇題和非選擇題，加權後精熟門檻為七十七點一分，Ａ＋＋需達九十一點六分。

補教老師分析，今年國文科整體難度與去年接近或稍微容易，Ａ＋＋高分群人數可能增加，頂尖考生競爭更為激烈。英文科高分群表現可望提升，數學科是今年最具鑑別度科目，可能成為影響明星高中錄取的重要關鍵。

補教老師李鋒也推估，基北區滿分卅六分，建國中學均需五Ａ，且國數英Ａ＋＋；師大附中約卅二點八至卅三點六分；成功高中約卅一點八分。

李鋒指出，桃連區武陵高中預估約五Ａ、卅二點以上，國文與數學Ａ＋＋為穩健關鍵。竹苗區方面，竹科實中預估需五Ａ十＋、寫作五至六級分，新竹高中約五Ａ、五＋＋、新竹女中約五Ａ、三＋。台南一中預估維持五Ａ門檻，但依超額比序不同，建議至少達五Ａ水準。