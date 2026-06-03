聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考落點預測 補教：搶名校關鍵看數學

聯合報／ 記者柯美儀林佳彣郭韋綺余采瀅王駿杰／連線報導
115年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表出爐。圖／聯合報系資料照片
115年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表出爐。圖／聯合報系資料照片

台師大心測中心昨公布一一五年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生若想拿Ａ＋＋，國文、社會最多僅能錯兩題，自然則最多則可錯三題，英語科至少要九十八點一四分，數學科需達九十一點六分。

補教業者推估，竹科實驗中學為五Ａ、十＋，高雄因考生人數較去年增加約九一四人，加上高中職招生名額略減，預估高雄中學重返五Ａ、卅點門檻，高雄女中則要五Ａ、廿五點才穩。台中一中台中女中，總積點超過九十二點，五Ａ、四＋、作文五級分以上。

私立華興中學校長曾騰瀧表示，高分學校比去年上揚一點，錄取分數會提高一些，預估建中最低錄取分數卅四點六分，北一女中卅三點八分，師大附中卅三點六分，成功高中卅一點八分，中山女中卅一點六分。

根據心測中心資訊，國文科總題數四十二題，要達到Ａ門檻，最多只能錯六題，Ａ＋＋只能錯兩題，Ｂ門檻需答對十七題；社會科總題數五十四題，要達Ａ門檻最多只能錯六題、Ａ＋＋只能錯兩題，Ｂ門檻需答對廿題；自然科總題數五十題，達Ａ門檻最多只能錯七題、Ａ＋＋只能錯三題，Ｂ門檻需答對十九題。

心測中心表示，英語科閱讀測驗共四十三題，答對卅八題以上可達精熟，十四題以上為基礎；聽力測驗共廿一題，答對十三題以上為基礎。整體成績採閱讀占百分之八十、聽力占百分之廿加權計算，其中精熟需達九十點七分以上，Ａ＋＋至少需九十八點一四分。

數學科包含選擇題和非選擇題，加權後精熟門檻為七十七點一分，Ａ＋＋需達九十一點六分。

補教老師分析，今年國文科整體難度與去年接近或稍微容易，Ａ＋＋高分群人數可能增加，頂尖考生競爭更為激烈。英文科高分群表現可望提升，數學科是今年最具鑑別度科目，可能成為影響明星高中錄取的重要關鍵。

補教老師李鋒也推估，基北區滿分卅六分，建國中學均需五Ａ，且國數英Ａ＋＋；師大附中約卅二點八至卅三點六分；成功高中約卅一點八分。

李鋒指出，桃連區武陵高中預估約五Ａ、卅二點以上，國文與數學Ａ＋＋為穩健關鍵。竹苗區方面，竹科實中預估需五Ａ十＋、寫作五至六級分，新竹高中約五Ａ、五＋＋、新竹女中約五Ａ、三＋。台南一中預估維持五Ａ門檻，但依超額比序不同，建議至少達五Ａ水準。

高雄女中 台中女中 台中一中

延伸閱讀

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

國中會考落點預測 雄中重返5A5+、雄女5A25點才穩

想進明星高中？115年會考成績揭曉 建中、北一女等校最低錄取分預估曝

國中教育會考 今晚公布答對題數與等級對照表

相關新聞

國中會考落點預測 補教：搶名校關鍵看數學

台師大心測中心昨公布一一五年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生若想拿Ａ＋＋，國文、社會最多僅能錯兩題，自然則最多則可錯三題，英語科至少要九十八點一四分，數學科需達九十一點六分。

教育經費委員換血遭批黑箱 教團反彈

為了研議各級機關年度教育預算分配，行政院設有「教育經費基準委員會」，成員包括教師、家長及校長等團體代表。不過全教會批評，在政院一聲令下，今年度起不再續聘參與廿多年來的教師、家長及校長等團體代表，無疑是對教育專業的羞辱，要求行政院恢復聘任、咎責、道歉。

教育經費基準委員會 資源配置依據

由行政院設置的「教育經費基準委員會」，其決議影響全國教育經費規模與分配方式，涵蓋學校教學資源配置、偏鄉教育發展、特殊教育支持及校務行政運作等面向，被視為教育經費決策的重要平台，也是年度教育預算編列與資源配置的重要依據。

台師大首屆校學士畢業生 歷史跨域語言4年修195學分

跨域學習正夯，教育部借鏡台大「校學士」制度，推廣到數間大專校院，台師大昨舉行第一屆校學士成果發表，原歷史系學生許家瑋修讀「語言科技與智慧應用」課程套組，將語言教育結合ＡＩ與資料分析，建置ＡＩ輔助語言學習系統。政大也於本學年開放申請校學士，鼓勵學生跨越學科藩籬，發展個人專業方向。

內森母校、長榮國際學程申請停招 珍古德協會募款

來自坦尚尼亞的台大國際生致詞代表、環境工程研究所博士生內森（Nathan Thadeo Yoashi），日前在畢業典禮上自述其成長與求學過程，感動國人。然而內森來台時，先在長榮大學就讀的永續發展國際學士學位學程（ＩＰＳＤ）卻面臨停招命運，引發關注。對此，珍古德教育及保育協會發起募款，盼各界資助。

教育經費基準委員會排除教育、家長代表 教育部：財劃法衝擊影響

針對行政院115年度「教育經費基準委員會」未續聘參與逾20年的教師、家長及校長團體代表，全國教師會今天召開記者會，批評此舉排除教育現場聲音、破壞民主參與機制，恐使教育經費審議淪為黑箱作業；教育部則回應，因應《財政收支劃分法》修法衝擊，中央財源大幅削減，為確保教育經費分配合理性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。