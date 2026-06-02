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防喪屍煙彈校園擬唾液篩檢 教團憂增教師負擔

中央社／ 台北2日電

為防制依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品教育部正研議納入校園唾液篩檢。全國教育產業總工會擔心會增加基層教師負擔，呼籲做好人力配套和跨部會、跨單位支援。

教育部於1日宣布，因應依托咪酯等新興毒品不易即時辨識的特性，正研議納入唾液篩檢，提供學校早期風險辨識的快速輔助工具，最快115學年（今年9月）上路。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，喪屍煙彈防制最關鍵的是源頭控管，包括電子煙彈流向、網路販售、社群交易、校園周邊不明煙彈販售、藥頭滲透及跨縣市犯罪網絡查緝，這些都不是基層學校有能力處理的範圍。

全教產表示，教育部應要求行政院整合內政部、警政署、衛福部、法務部、數位平台管理、地方政府與檢調資源，從源頭切斷供應鏈，而不是把責任層層下放，落到基層教師身上。

全教產建議，可讓國中比照高中職標準，每6班增加一名學務人員，否則龐大的唾液篩檢、特定人員追蹤及後續輔導工作，根本不可能由現場負荷。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園 毒品 教育部

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