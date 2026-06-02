教育經費基準委員會排除教育、家長代表 教育部：財劃法衝擊影響

針對行政院115年度「教育經費基準委員會」未續聘參與逾20年的教師、家長及校長團體代表，全國教師會今天召開記者會，批評此舉排除教育現場聲音、破壞民主參與機制，恐使教育經費審議淪為黑箱作業；教育部則回應，因應《財政收支劃分法》修法衝擊，中央財源大幅削減，為確保教育經費分配合理性，今年依設置要點聘請7名具財政、會計、審計及實務經驗的學者專家，協助研議教育經費分攤與資源配置，以確保經費分配合理性。

全教會理事長侯俊良表示，教育經費基準委員會成立的初衷，是為了落實《教育經費編列與管理法》立法意旨，確保教育預算的分配能真正貼近教學現場需求，過去20年來年年聘任，直到今年行政院一紙令下，將教學現場的聲音全數排除，憂心教育經費淪為黑箱作業，甚至出現「大撒幣」與政治分贓疑慮。

民眾黨立委蔡春綢說，《財政收支劃分法》修正後，115年度中央教育經費分擔比率由46.79%降至37.81%，地方則提高至62.19%，中央與地方教育財政責任正面臨重大重分配，116年度教育經費設算也將進一步檢討。然而行政院與教育部卻在此關鍵時刻排除教師、家長及校長團體參與教育經費基準委員會，「這不是單純人事安排，而是教育財政民主監督的倒退」。

國民黨立委黃健豪則說，根據《教師法》第40條規定，教師組織派出代表，參與與教師有關的法定組織，是法定的任務；教育經費的編列與分配，攸關教師薪資、學校人力配置、偏鄉弱勢資源，「行政院此舉形同帶頭違法、踐踏法治」。

教育部回應指出，行政院教育經費基準委員會委員依設置要點及年度議題需求聘任，除召集人外，成員包含學者專家、地方政府代表及中央機關代表，並無教師、家長或校長團體的法定席次。各年度委員聘任均依當年度議題重點及專業需求辦理。

教育部表示，今年度行政院教育經費基準委員會聘請7名學者專家，是因應《財政收支劃分法》修法衝擊，亟需財務、預算編列及資源分配等專業領域的學者專家協助，以確保教育經費分配的合理性。另教育部強調，除學者專家外，亦請各地方政府推薦熟悉教育經費的主管，以確保不同財政狀況的地方政府意見被納入考量。