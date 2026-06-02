2026惠特尼雙年展 美帝主義、跨物種作品引熱議
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】2026年惠特尼雙年展以「美帝國主義」與「跨物種關係」為主軸，邀請了多位來自曾受美國軍事或政治影響地區的藝術家，反思美國在國際間的權力運作。
評論家指出，本次展出作品包括利用人工智慧生成的聲音裝置、探討數位監控的影像，以及極具個人情感的家族歷史創作，盼透過多元視角挑戰傳統的「美國藝術」定義。
五大主題多元視角
《美國藝文雜誌》報導，2026年惠特尼雙年展 (The 2026 Whitney Biennial) 匯聚了56位藝術家的作品，並探討了美國身份認同與全球霸權影響等核心議題。
展覽由策展人 Marcela Guerrero 與 Drew Sawyer 共同策劃，特別強調美國軍事與文化力量在海外的延伸，並邀請來自伊拉克、巴勒斯坦及沖繩等受美國影響地區的藝術家參展。
展覽中，五大主題涵蓋了跨物種關係、歷史複雜性、城市系統、監控科技以及家族親情，呈現出多元且細膩的視角。另外，透過雕塑、攝影、錄像與互動裝置，藝術家們以抽象或詩意的方式挑戰了美國排外主義，促使觀眾重新審視權力結構下的個人與社群生命力。
「美國的」意味什麼
《藝文新聞網》報導，2026年惠特尼雙年展不再僅僅是美國內部藝術的展示，而是轉向探討美國作為一個全球強權，其歷史與行為如何形塑了世界各地的地緣政治與個人生命經驗。此外，展覽的導言明確提出一個核心提問：將某物命名為「美國的」意味著什麼？
另外，該展覽也探討人工智慧與去人性化的媒體世界、線上次文化與數位權力結構，以及媒體形式與歷史權力的對峙，這些作品共同展示了當代藝術如何透過對新技術的挪用與批判，揭示隱藏在數位與媒體表象下的權力運作。
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