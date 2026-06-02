「為愛朗讀」配樂家創作大協奏曲 北市交亞洲首演

電影「為愛朗讀」配樂家慕禮（Nico Muhly）新曲「大協奏曲」，為北市交與洛杉磯愛樂共同委託創作，芬蘭指揮庫西斯托（Pekka Kuusisto）將帶領北市交在台灣做亞洲首演。

慕禮曾為電影「為愛朗讀」、BBC影集「霍華德莊園」等作品譜寫配樂，創作橫跨古典、電影與劇場，擅長以細膩聲響描繪情感。

這次台北市立交響樂團與洛杉磯愛樂共同委託慕禮創作「大協奏曲」，以長笛、長號、大提琴與打擊樂四件性格鮮明的獨奏樂器為核心，探索彼此之間的競逐、結盟與對話關係。

慕禮分享，這部作品在洛杉磯首演時，意外地讓觀眾「重新聽見樂團」。當優秀的團員被推向舞台前景，觀眾不只聽見獨奏技巧，更能感受到樂團內部彼此合作、回應與交織的生命力，原本寫在譜面上的互動設計，也在現場演出中展現鮮活而真實的聲音關係。

這次擔任「大協奏曲」首演的四名獨奏家，都是北市交出色團員，包括長笛劉兆哲、長號李賢哲、大提琴詹書婷及打擊樂陳薏如，他們將在這部作品中，從樂團聲部走向聚光燈前，在與樂團的互動中展現截然不同的聲音角色。

音樂會的其他曲目，還包括芬蘭女性作曲家塔基艾寧（Outi Tarkiainen）「生命的激流」及西貝流士「第五號交響曲」。「生命的激流」是台灣首演，作品以生命誕生能量為靈感，透過流動聲響與層疊音色，描繪自然的神祕力量。

指揮庫西斯托現任赫爾辛基愛樂樂團協同藝術總監與挪威室內樂團藝術總監，將於2028年接任東京都交響樂團首席指揮；他以跨越古典與當代、自由而富創造力的音樂風格聞名國際，同時活躍於指揮、小提琴與作曲領域。

「國際當代之聲─庫西斯托、慕禮與TSO」音樂會將於7日舉行，地點在國家音樂廳。