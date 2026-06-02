打破20年慣例！教育經費基準委員會排除教師、校長代表 教團批黑箱

針對行政院115年度「教育經費基準委員會」中，不再續聘長期參與的教師組織、家長團體及校長團體代表，全國教師會今天召開記者會，批評行政院排除教育現場聲音，形同破壞行之有年的民主參與機制，恐使教育經費審議淪為黑箱作業，因此呼籲行政院、教育部儘速恢復教育現場代表參與機制。

全教會理事長侯俊良表示，教育經費基準委員會成立的初衷，是為了落實《教育經費編列與管理法》立法意旨，確保教育預算的分配能真正貼近教學現場需求，過去20年來年年聘任，直到今年行政院一紙令下，將教學現場的聲音全數排除，憂心教育經費淪為黑箱作業，甚至出現「大撒幣」與政治分贓疑慮。

民眾黨立委蔡春綢說，依《教育經費編列與管理法》，教育經費基準委員會負責研訂教育經費計算基準，計算各級政府教育經費基本需求與中央地方分擔數額，並作為各級政府編列教育預算的依據。這個委員會決定的不是紙上數字，而是教室有沒有資源、偏鄉能不能留住老師、特教學生能不能得到支持、學校行政能不能正常運作。

蔡春綢質疑，115年度名冊是行政院115年2月25日核定，召集人是教育部長鄭英耀，「我要請問行政院長卓榮泰、鄭英耀部長，這份名單是誰決定的？教育部有沒有建議保留教育現場代表？如果沒有，教育部就是失職；如果有，行政院為什麼否決？」

蔡春綢表示，《財政收支劃分法》修正後，115年度中央教育經費分擔比率由46.79%降至37.81%，地方則提高至62.19%，中央與地方教育財政責任正面臨重大重分配，116年度教育經費設算也將進一步檢討。然而行政院與教育部卻在此關鍵時刻排除教師、家長及校長團體參與教育經費基準委員會，「這不是單純人事安排，而是教育財政民主監督的倒退」。她強調，教師、校長及家長最了解教育現場需求，若缺乏相關代表參與，教育經費審議恐流於閉門決策，影響民主監督與教育資源分配的合理性。

國民黨立委黃健豪批評，行政院公布的115年度教育經費基準委員會聘任名單，簡直讓人瞠目結舌。根據《教師法》第40條規定，教師組織派出代表參與與教師有關的法定組織，是法定的任務；教育經費的編列與分配，攸關教師薪資、學校人力配置、偏鄉弱勢資源，「行政院此舉形同帶頭違法、踐踏法治，讓《教育基本法》與《教育經費編列與管理法》所確立的教育財政主體性蕩然無存，建議盡快復聘相關團體代表，以平息爭議」。

台灣家長教育聯盟常務理事謝國清則說，教育經費基準委員會攸關教育資源分配與教育發展方向，長期以來均有教育現場代表參與。然而，本屆委員會卻打破近20年的慣例，此舉不僅削弱教育決策的多元性與正當性，更令人擔憂這是否將成為其他教育會議排除民間參與的開端，呼籲行政院及教育部儘速恢復教育現場代表參與機制，維護台灣多年來累積的教育民主成果，避免教育治理走向倒退。