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社會教育貢獻獎徵件起跑 首度頒發285萬獎金
115年度社會教育貢獻獎即日起到6月15日開放徵件，今年將首度頒發獎金，總獎金達新台幣285萬元，藉此肯定長年於台灣各角落耕耘社會教育的無名英雄。
社會教育貢獻獎於民國64年開始舉辦，至今已50多年，教育部今天發布新聞稿指出，歷屆得主事蹟橫跨各行各業，無論是深耕地方、推動終身學習，都以多元跨域、創新實踐與堅韌精神，持續為社會教育注入豐沛能量。
教育部指出，為表彰在社會教育領域默默耕耘、無私奉獻的幕後英雄，115年度社會教育貢獻獎將首度頒發獎金，終身奉獻獎30萬元、團體獎10萬元及個人獎5萬元，總獎金285萬元。
徵件送件採兩階段，第一階段為申請者須於6月15日前，將資料郵寄到各推薦單位（中央主管機關或各直轄市、縣市主管教育行政機關）初審；第二階段由推薦單位於7月31日以前，將名單函送獎項承辦單位國立公共資訊圖書館。
根據「教育部社會教育貢獻獎實施要點」，表揚事蹟包括推廣社區、童軍、高齡、家庭、多元文化教育等，也包含捐資、獎助社教機構，以及編輯、推廣文史教育。相關資訊可參考教育部網站。
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