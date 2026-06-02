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把校園變畫室！何孟樺攜手繪畫工作坊 推動港湖藝術教育進校園

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員何孟樺關注港湖地區教育與文化發展，今年與北市南港、內湖區多所國小共同舉辦藝術繪畫工作坊。圖／議員何孟樺提供
台北市議員何孟樺關注港湖地區教育與文化發展，今年與北市南港、內湖區多所國小共同舉辦藝術繪畫工作坊。圖／議員何孟樺提供

台北市議員何孟樺關注港湖地區教育與文化發展，今年與北市南港、內湖區多所國小共同舉辦藝術繪畫工作坊，希望透過藝術文化教育，培養孩子美學素養、創意思考能力與獨立觀察力，期待讓藝術真正走入校園，成為日常生活與學習的一部分。

何孟樺去年成功爭取由北市青年局主辦的藝術家交流計畫，進入內湖行政大樓進行空間美化，由知名藝術家李承道 主持、日本藝術家Mizpam進行創作繪畫，讓公共空間展現全新樣貌，也獲得地方居民與學生相當正面的回響。

這次藝術繪畫工作坊也獲得財團法人江許笋文教基金會支持贊助，並邀請長期推廣兒童藝術教育與創作交流的 Kidz Jam 擔任工作坊教學團隊。Kidz Jam 團隊長期投入兒童創意教育與藝術陪伴，透過自由創作、互動引導與跨媒材體驗，鼓勵孩子以不同方式表達情緒與觀察世界。

此次合作學校包含內湖國小、麗山國小、胡適國小、東湖國小、成德國小以及南港國小。何孟樺說，正因為看見藝術進入公共空間後所帶來的改變，更加確定藝術文化交流的重要性，因此今年進一步將藝術推進校園，希望讓更多孩子能夠從小接觸藝術，培養屬於自己的美感與創意視角。

何孟樺指出，藝術教育不只是學習繪畫技巧，更重要的是培養孩子的感受力與思考能力。美學教育能幫助孩子學習觀察世界、建立自我表達能力，更能在創作過程中培養自信與創造力，因此一直希望能將更多藝術文化資源帶進港湖地區，讓孩子們在成長過程中擁有更多接觸藝術與發揮想像力的機會。

工作坊課程內容也結合色彩觀察、團體共創及生活美感練習，希望透過更具互動性的教學方式，引導孩子從日常生活中發現創意與美感。

Kidz Jam團隊表示，希望孩子們在創作過程中，能夠勇敢表達自己的想法，並從藝術中找到與他人交流與理解世界的方法。

何孟樺指出，希望透過藝術課程與創作交流，讓孩子們擁有更多元的學習與想像空間，也讓藝術教育成為陪伴孩子成長的重要力量。未來也將持續串聯更多學校、藝術家與民間資源，推動港湖地區藝術文化教育發展，讓藝術教育不只是一次性的活動。

台北市議員何孟樺關注港湖地區教育與文化發展，今年與北市南港、內湖區多所國小共同舉辦藝術繪畫工作坊。圖／議員何孟樺提供
台北市議員何孟樺關注港湖地區教育與文化發展，今年與北市南港、內湖區多所國小共同舉辦藝術繪畫工作坊。圖／議員何孟樺提供

校園 日本 繪畫 藝術

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