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一張閱覽證逛13縣市圖書館！「一證通」電子書看到飽 還能語言檢定

聯合新聞網／ 綜合報導
圖書館示意圖。圖／ingimage
圖書館示意圖。圖／ingimage

以往各縣市圖書館資源不流通，想要借閱外縣市書籍，需要特地跑一趟當地辦理實體圖書證，效率相當低。

國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）長期推動「一證通整合平台」，至112年為止已與國立台灣圖書館以及13縣市公共圖書合作，主打辦一張借閱證，即可使用合作館藏的實體及數位資源。加上現在許多書籍都以電子書形式出版，辦一張數位借閱證，即可借閱其他縣市圖書館的電子書，大大提升民眾獲取資訊的管道與便利性。

除了電子書，國資圖也有許多寶藏資源，許多人重視的語言能力，也可以在國資圖學習與檢定。國資圖提供英、日、韓、越、臺語等免費學習資源，例如空中英語教室的影音學習系統；還有語言檢定資料庫，提供英日語等免費線上測驗系統，讓大眾隨時都可以上線學習、充實自己的外語能力。

另外新北市也與台北市、基隆市、桃園市推出北北基桃一證通用服務，《聯合報》報導，市民可結合北北基桃四市圖書館的借閱證於一張卡，只要一張借閱證，即可使用北北基桃四市的圖書及設備。

一證通整合平台。圖／擷取自一證通整合平台
一證通整合平台。圖／擷取自一證通整合平台

圖書館 電子書 國立台灣圖書館 英語 免費

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