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韓國鋼琴家白建宇悠遊「鍵與之外」　孤獨卻散播愛

中央社／ 台北2日電
現年80歲的韓國鋼琴家白建宇近期推出自傳新書「鍵與之外」，他接受中央社專訪表示，藝術家的本質是孤獨的，卻強烈渴望與他人連結、溝通，這種連結的動力「來自對他人的愛」。中央社
現年80歲的韓國鋼琴家白建宇近期推出自傳新書「鍵與之外」，他接受中央社專訪表示，藝術家的本質是孤獨的，卻強烈渴望與他人連結、溝通，這種連結的動力「來自對他人的愛」。中央社

現年80歲的韓國鋼琴家白建宇，近期推出自傳新書「鍵與之外」，他接受中央社專訪說，藝術家的本質是孤獨的，卻強烈渴望與他人連結、溝通，這種連結的動力「來自對他人的愛」。

演奏生涯長達70年，面對時不時出現古典音樂是「瀕死的藝術」的論調，白建宇毫不認同，「古典音樂歷經數百年而延續至今，是人類最偉大的發明」，白建宇甚至相信其中必有某種神聖力量的存在，「否則，一個人怎麼可能憑想像就能創造出那樣的音樂？」白建宇表示，只要人類仍有情感需要傳遞，古典音樂便不會消亡。

白建宇被視為全方位的鋼琴巨匠，但他很早就有自覺不能成為技術的奴隸，他提到15歲時初到美國，在教母級鋼琴家列汶夫人（Rosina Lhévinne）門下學習，被安排由一位助教專門重建技巧訓練，「那真的是純技巧再加上技巧，逼得我無法呼吸，感覺快要窒息」，於是他主動向列汶夫人請求換一位能教他「音樂而非技巧」的老師。

白建宇表示，他始終相信，好的技巧來自對音樂的理解，而非反過來，一旦理解了音樂的意念，演奏技法自然水到渠成，白建宇說，「當音樂消失，只剩下技巧，就如法文execution，你只是在執行音符，但沒有靈魂。沒有真正的交流，演奏只能成為馬戲」。

白建宇1946年生於韓國，曾歷經韓戰及貧苦，但在父母親的啟發之下，很早就嶄露音樂天賦，並到美國茱莉亞音樂學院學習，且屢獲國際大獎，不過就在許多人以為他將在「舒適圈」的加持下平步青雲，他又作出驚人決定，放棄在美國累積的成就，前往歐洲重新開始。

「有一天我突然意識到，自己開始在模仿自己，不斷重複同樣的動作，卻假裝每次都是全新的。我成了自己成功的囚犯」，白建宇同時感受到美國無所不在的「販售」氛圍，連自己的生命也像是一件商品，他必須停止這一切，「既然古典音樂的根在歐洲，在維也納、德國、法國、義大利，何不親身感受那些根是如何生長的，如何在當下依然存活？」

到了歐洲，白建宇刻意切斷所有外部影響，不聽唱片、不看電視、不聽現場演出，只回到樂譜本身，憑自己的理解重新出發，「你必須成為自己的創造者，否則你永遠只是別人的學生。」他相信每個人在這世上都有屬於自己的位置，「當你試圖成為別人，你只會不快樂；當你找到自己的位置，即使艱難，也走得下去」。

在歐洲漫遊的歲月裡，白建宇還大量投入攝影創作，他認為這項訓練與音樂理解息息相關。「拍照不只是記錄，而是一種重新選擇、構圖、傳達訊息的過程，你的眼睛開始重新創造你所看見的事物」，白建宇說，這種思維方式深刻影響他詮釋音樂的方式，「看見什麼、選擇什麼、如何賦予它意義」。

重新出發之後的白建宇更上層樓，受到國際樂壇更多關注，但身為東方人的身分，不免要面對如何理解西方藝術文化的質疑，白建宇表示，他不認為兩者截然對立，「貝多芬與莫札特對『沉默』的理解，絕不亞於任何東方哲人；真正深入兩種文化，便會發現彼此早有重疊之處」。

白建宇說，人們習慣於將亞洲人聯想為內斂、自省、趨近「無我」，將西方人聯想為強悍、競爭、渴望征服，但他認為這只是表象，深入其中便會發現，東方哲學中早有陰陽並存的概念，西方音樂同樣需要剛柔並濟，「演奏者必須同時具備陽剛與陰柔」，白建宇強調，「我們在談論音樂及藝術時，不是在談技術，不是在談運動員，我們在談的是人性」。

現年80歲的韓國鋼琴家白建宇，演奏生涯長達70年，他接受中央社專訪表示，只要人類仍有情感需要傳遞，古典音樂便不會消亡。中央社 中央通訊社
現年80歲的韓國鋼琴家白建宇，演奏生涯長達70年，他接受中央社專訪表示，只要人類仍有情感需要傳遞，古典音樂便不會消亡。中央社 中央通訊社

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