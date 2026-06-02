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楊文信攜手北市國 柏林愛樂廳演繹蕭泰然台灣鄉愁

中央社／ 記者趙靜瑜柏林2日電
旅德大提琴家楊文信（圖）將與指揮家鄭立彬率領的台北市立國樂團合作，6月3日在柏林愛樂廳演出台灣已故作曲家蕭泰然的「大提琴協奏曲」。（北市國提供）
旅德大提琴家楊文信（圖）將與指揮家鄭立彬率領的台北市立國樂團合作，6月3日在柏林愛樂廳演出台灣已故作曲家蕭泰然的「大提琴協奏曲」。（北市國提供）

台北市立國樂團與旅德大提琴家楊文信，將在柏林愛樂廳合作蕭泰然的「大提琴協奏曲」。楊文信表示，這首樂曲充滿蕭泰然濃郁的台灣鄉愁，「我的鄉愁則是母親做的台灣菜。」

蕭泰然的「大提琴協奏曲」，以恆春民謠「思想起」、合唱曲「遊子回鄉」及阿美族舞曲元素融入各個樂段，樂曲旋律溫暖，情感豐沛。這次演出的版本，邀請江賜良進行國樂團版的配器，讓樂曲透過國樂展現生命力。

楊文信告訴中央社記者，多年來一直有樂界朋友告訴他，應該演出蕭泰然的「大提琴協奏曲」，直到2023年台北市立國樂團邀請他合作這首樂曲的國樂版，「我從樂譜上面看到，作曲家樂曲充滿情感，第一樂章格局宏大，彷彿高山大海，但中間穿插親密甜美旋律，樂迷一定也會感動。」

楊文信表示，這首樂曲聽起來，像是用西方的浪漫主義展現亞洲的色彩，「西方音樂不只是樂器音色，還有結構，有它嚴格的和聲法則；但東方音樂也有自己的審美觀。」蕭泰然在譜上標註極多的「漸慢」，彷彿看起來會干擾樂曲的流暢度，「但我認為這並非結構混亂，而是作曲家的反策略。」

楊文信從譜上解讀，可能是作曲家擔心演奏家會用西方刻板、機械化的拍子，演奏他的亞洲旋律；故意用密集的「漸慢」符號，迫使演奏家打破框架，演奏其設定的東方音色。楊文信認為，理解這層作曲家的用意之後，演奏家反而能在原本看似混亂的篇章中，找到「該快則快、該慢則慢」的絕對自由。

此外，楊文信表示，感謝北市國的邀約，「誰能拒絕去柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳與維也納金色大廳演奏？」這些都是歐洲一流的演出場地，好的音樂廳會讓演奏家水準發揮到極致，音樂廳內觀眾席的氛圍與建築聲學，都會影響音樂家的演奏，他很期待。

楊文信表示，父母親都是台灣人，出生在台南，「我自己出生在瑞士，我的鄉愁不是那種被迫離開家鄉、在異鄉會強烈思念台灣的傳統鄉愁，我的是混合式的。」他在歐洲出生、居住、求學、就業多年，小時候看到母親在瑞士努力用當地蔬菜和肉類複製台灣家鄉菜記憶，「這應該就是我的思鄉。」

「台灣風情畫─2026TCO歐洲巡演音樂會」3日在柏林愛樂廳大廳、4日在萊比錫布商大廈大廳及7日在維也納金色大廳登場。樂團已抵達柏林，將展開文化參訪與彩排。指揮鄭立彬表示，目前票房超過8成，「稍稍安心些，但也會持續衝刺，讓更多歐洲友人聽見台灣的聲音。」

柏林 國樂 中央社

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