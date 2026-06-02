版畫家謝省民癌末圓夢梵蒂岡辦展辭世 黃敏惠追思：嘉義永遠記得您

定居嘉義市知名版畫藝術家、設計教育家謝省民，5月24日凌晨辭世，享壽68歲，後天上午在台中天主教法蒂瑪聖母堂舉行殯葬彌撒告別式；與謝省民都是台師大校友的嘉市長黃敏惠追思送別老友，「謝謝謝省民老師，用藝術為台灣遞出一張美好的名片，把台灣民俗、信仰與文化帶向國際。這座城市，會永遠記得您。」

虔誠天主教徒謝省民，長年投入版畫創作與設計教育，曾任教後壁高中、雲科大及亞洲大學，培育無數設計人才，在台灣視覺傳達設計教育界占有重要地位。

他擅長將天主教信仰、台灣民俗文化、原住民族元素與社會關懷融入創作，發展出獨樹一格的藝術語言，4度榮獲台灣美術館版印年畫首獎。

去年外交部安排，謝省民受邀前往梵蒂岡參與禧年藝術活動「Gria光榮頌」及「Hop台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他巧妙融合台灣民俗符號與天主教圖像，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得國際關注。他說，希望推動「台灣聖經圖像學」，讓信仰在台灣土地扎根，讓世界看見台灣文化與宗教融合創意與溫度。

謝省民2年多前確診攝護腺癌，由妻兒陪伴遠赴梵蒂岡參展，完成心中重要使命。2月退休接受治療堅持創作，病情惡化，癌細胞轉移至骨骼及肝臟，最終病逝。

黃敏惠臉書發文追思，「謝省民總是低調站在人群一旁，卻用一生為美感教育與文化扎根努力。很多人未必看過他的每一件作品，卻早已在藝術教育的風景裡，感受到他留下的深刻影響力。謝省民不僅是藝術家，更是長年陪伴嘉義文化成長的重要前輩，多年來持續關心嘉義設計教育、文化發展與青年創作者培育

。正因為他長久而堅定的投入，藝術得以在城市扎根，美感成為生活的一部分，也讓年輕世代更有勇氣走向創作與世界。

對嘉義而言，他是藝術家，也是長年默默陪伴地方文化成長的前輩。多年來，謝老師始終關心嘉義的設計教育與文化發展，無論是人才培育、美感推廣，或是對青年創作者的鼓勵，都讓人感受到他對這片土地深厚的情感。正因為有這樣長久而堅定的投入，藝術得以在城市扎根，美感也能成為生活的一部分；年輕世代也因此更有勇氣走向創作，走向更寬廣的世界。

謝謝謝省民老師，用藝術為台灣遞出一張美好的名片，也把台灣的民俗、信仰與文化帶向國際，讓世界看見台灣藝術的光；更讓藝術成為照亮社會的力量，讓設計成為改變城市的溫柔能量。這座城市，會永遠記得您。這份緣分，也會一直留在嘉義人的心裡。願謝省民老師安息。」

上月辭世的版畫藝術家謝省民（左）不僅是藝術家，更是長年陪伴嘉義文化成長的重要前輩，多年來持續關心嘉義設計教育、文化發展與青年創作者培育，與謝省民都是台師大校友的嘉市長黃敏惠（前右）追思送別老友。圖／取自黃敏惠臉書

上月辭世的版畫藝術家謝省民（右）不僅是藝術家，更是長年陪伴嘉義文化成長的重要前輩，多年來持續關心嘉義設計教育、文化發展與青年創作者培育，與謝省民都是台師大校友的嘉市長黃敏惠（右五）追思送別老友。圖／取自黃敏惠臉書