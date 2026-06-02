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邱坤良、廖慶松、徐仁修獲行政院文化獎
文化部昨公布第四十五屆行政院文化獎得主名單，由戲劇學者邱坤良、「台灣新電影保母」廖慶松、荒野保護協會創辦人徐仁修獲獎。文化部長李遠表示，三位得獎人在藝術研究、電影剪接及報導文學領域具有特殊貢獻，長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲獎實至名歸。
文化部指出，邱坤良兼具作家、舞台劇編導、戲劇學及戲劇史學者等多重身分，深度參與並推動多項國家文化藝術政策，是台灣戲劇教育與文化行政發展的重要推手。
人稱「廖桑」的廖慶松，是台灣影壇殿堂級的剪接大師，兼具監製、編劇、導演與教育者身分，投身電影工作超過半世紀，參與影視作品高達上百部，被業界譽為「台灣新電影保母」。廖慶松近年戮力於電影人才培育與經驗傳承，與侯孝賢等人共同成立「台灣電影文化協會」，將極具價值的專業心法毫無保留教授給新生代電影人。
作為台灣自然及報導文學重要代表人物，徐仁修的書寫深入探討人類與土地的關聯，代表作「家在九芎林」生動描繪客庄日常。一九九五年他發起成立「荒野保護協會」，開創以籌款購買荒地保護生態的具體行動，成功將生態與族群文化建構為台灣文化主體的重要元素。
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