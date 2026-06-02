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挽回文理失衡 教團籲支持人文領域發展、提高薪資

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

台灣高中的選組生態「瘋狂洗牌」，重理工、輕人文的升學氛圍也衝擊高中語文資優班與人文社會資優班招生，全國中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，未來人文與社會科師資需求下降是必然趨勢，若要挽回文理失衡現象，關鍵在於提升薪資待遇與強化人文社會領域發展支持。

教育部自二○○三年推動「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」，初期報名相當踴躍，甚至一度達招生名額兩倍，可見搶手程度。然而，在ＡＩ浪潮與科技產業快速發展影響下，相關班別報名人數持續下滑，包括建中、北一女早在二○一九年便將人社資優班由集中成班改為分散式資優教育；台中一中也在今年宣布自一一五學年度起停招語文資優班。

重理工、輕人文的升學氛圍，不僅衝擊高中語文資優班與人文社會資優班招生，也連帶影響師資與課程發展。興大附中前校長陳勇延分析，社會組縮減將帶來三個連鎖效應，首先，高中人文課程正式教師缺額將逐步壓縮；其次，理科師資缺口恐進一步擴大，因具備數理與資訊能力的人才，更易被科技產業高薪吸引，導致部分學校面臨招募困難；第三，真正熱愛人文領域的學生，將在校內逐漸成為少數，在學習同儕與課程資源減少下，發展空間也可能受限。

史美奐表示，近年社會組總課量與班級數逐漸縮減，人文與社會科師資需求下降是必然現象，並且學校課程資源也更傾向投入自然組與教育部推動的STEM相關領域，例如半導體、ＡＩ等課程發展，未來人文社會領域教師會面臨正式缺額減少，轉向代課或兼課的情況。

史美奐指出，現今文理失衡的趨勢，不僅反映在教育現場，也與國家產業政策及科技產業高薪有關。若要改善人文教育困境，關鍵在於薪資待遇與人文社會領域的發展支持，「人文怎麼被國家保障是核心課題」。

薪資 北一女 升學

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