AI潮流、文理失衡 高中偏好選讀自然組

在現行升學制度下，自然組學生可跨填法律、商管等社會組熱門科系，但社會組學生難跨考理工，加上近年ＡＩ與科技產業快速發展，導致學生與家長更傾向選擇自然組。台北市教育局統計，近五學年度建中、北一女、中山女高等校，高二、高三選讀社會組約二成、自然組約八成，文理比例呈現明顯失衡。

一名高中生表示，自己當初選擇自然組，是考慮未來出路與選擇較多，身邊同學也多以二、三類組為主，大家都認為未來發展與薪資較具優勢，甚至有同學其實對理科興趣不高，但在家長期待或未來工作考量而選擇自然組。

「自然組讀的東西比較多，感覺比較有前途」，也有學生提到，台灣目前以半導體產業為主流趨勢，因此認為「未來應該會需要更多工程師」，進一步影響選組方向。

興大附中前校長陳勇延表示，台灣的學測制度，給了自然組和社會組非常不對稱的選擇空間，由於自然組學生原本數學與自然科能力較強，許多人除了考數Ａ，還會加考社會科與數Ｂ，即使未特別準備社會科，在現今素養導向、題型較靈活的學測中，仍不乏取得頂標的案例，這意味著自然組考生的級分組合與志願選填彈性相當大，「自然組的考生，手上拿的是一張雙向通行證」。

反觀社會組，情況完全不同，陳勇延指出，很多學生進社會組，是因為數學和自然沒興趣或跟不上，要他們跨考數Ａ、自然機率極低，少了這些科目的組合，志願選填範圍幾乎只能局限在社會組領域的科系。

近年ＡＩ與科技產業快速發展，更加劇這種傾斜現象。教育部資料顯示，一一四學年科技類學生占比百分之四十八點四居首，其次為社會類百分之卅三點五、人文類百分之十八點一；相較一○九學年，科技類增加四點四個百分點最為顯著，社會類減少二點八個百分點、人文類減少一點六個百分點，顯示學生學科選擇正持續朝科技與理工領域集中，人文與社會領域吸引力則相對下降。

陳勇延說，過去社會組還有一定規模，是因為各行各業的薪資差距沒有這麼懸殊，家長的風險計算沒有這麼極端，但現在不一樣了，台灣的經濟發展，這些年高度集中在科技業。選自然組，不只是考試占優勢，連出社會後的薪資、職涯發展、社會地位，都有更清晰的想像；選社會組，即便孩子真的喜歡，家長心裡的那塊石頭也很難完全放下。